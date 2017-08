Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.08.2017

1

0 08.08.2017

Die Tanzproben der Woizkirwa-Paare beim Fischer-Bäcker in Rosenberg und im Obersdorfer Schützenheim gehen in die Endphase. Das große Sulzbacher Brauchtumsfest nimmt heuer am Wochenende vom 19. bis 21. August seinen Lauf.

Weil noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, wollen die überlieferten Rundtänze wie Landler, Schottischer, Walzer, Bairischer, Dreher oder Mazurka eingehend geübt werden. Mit dabei ist immer das von Volkstumspfleger Hanns Binder Anfang der 1950er-Jahre aufgezeichneten Liederheft, damit Mundarttexte wie das allseits bekannte "Wenn i am Sunnta aaf Kirwa göih" perfekt sitzen. Und Kondition müssen die Moila und Boum schon auch mitbringen, um beim Baumaustanzen nicht schlapp zu machen, bevor der Wecker rasselt und das Oberkirwapaar bestimmt.Natürlich kommt an diesen Abenden die Geselligkeit nicht zu kurz. Mit einem feucht-fröhlichen Zusammensein in Röckenricht werden die Woizkirwa-Tanzproben beendet. Damit scheint gesichert, dass die Sulzbacher Woizkirwa-Gemeinschaft der Heimat- und Trachtenvereine Birgland und Stamm sowie die Stadt Sulzbach-Rosenberg auch heuer ein originelles Brauchtumsfest auf die Beine stellen. So ist es seit fast 60 Jahren, und so soll es bleiben.