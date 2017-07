Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

Auf dem Nachhauseweg vom Annabergfest setzte es Schläge: Ein 19-Jähriger soll in der Nacht auf Montag einen 44-Jährigen mit einem Faustschlag traktiert haben, nachdem ihm dieser angeblich den Weg versperrt hat.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der 44-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg gegen 0.40 Uhr den Annabergweg zu Fuß hinunter Richtung Bayreuther Straße gegangen. "Anstatt den vorhandenen Gehweg zu benutzen, soll er dabei die Fahrbahn in Anspruch genommen haben", heißt es im Polizeibericht.Nicht so schön für einen 20 Jahre alten Autofahrer, der gezwungen war, hinter dem Fußgänger herzufahren. Auf die Bitte des Fahrzeuglenkers, die Fahrbahn freizugeben, soll der 44-Jährige gegen einen Spiegel des Wagens geschlagen haben.Daraufhin steig ein 19- jähriger Mitfahrer aus dem Auto aus und verpasste dem Fußgänger angeblich einen Faustschlag. Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg ermittelt jetzt wegen verschiedener Straftatbestände. "Da mit Ausnahme des Pkw-Fahrers bei allen Beteiligten eine nicht unerhebliche Menge an Alkohol im Spiel war, gestaltet sich die Sachverhaltsaufklärung schwierig." Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0966 /87440 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.