Zeit für eine Generalrenovierung

23.08.2017

"A bisserl frisch" war es an den drei Tagen am späteren Abend, aber ansonsten feierten die Kauerhofer eine gut besuchte und zünftige Stadtteil-Kirwa. Gern gehörte Unterhaltungsmusik und allerlei Schmankerln trugen zur guten Stimmung bei. Vom kommenden Samstag an schließt der Gasthof Zum Wulfen seine Pforten vier bis fünf Wochen lang für eine Generalrenovierung. Anschließend wird er sich dann besonders im Saal- und Küchenbereich in einem neuen Gewand zeigen. Bild: bgü