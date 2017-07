Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.07.2017

18.07.2017

An den Geschichtsunterricht denkt mancher mit gemischten Gefühlen zurück. Ein Grund, dieses Fach interessant zu finden, ist wohl, einen Bezug zur eigenen Heimat zu finden. Oberstudienrat Ludwig Nerb gelang es in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Flossenbürg, einen Überlebenden für einen Vortrag über den Holocaust am Herzog-Christian-August-Gymnasium zu gewinnen.

Max Glauben hat dort schon wiederholt vor Schülern der Oberstufe gesprochen und verstand es auch dieses Mal, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Der vitale 89-Jährige berichtete über seine Jugend im heutigen Polen, den Beginn des Zweiten Weltkriegs bis hin zur Deportation und Zwangsarbeit in mehreren deutschen Konzentrationslagern.Nach der Errichtung des Ghettos in Warschau schien die Familie Glauben zunächst Glück zu haben, denn sie konnte in ihrer angestammten Wohnung bleiben. Jedoch wurden die Verhältnisse für die auf engstem Raum lebenden Menschen bald mehr als katastrophal. Zehntausende starben an Hunger und Krankheit oder fielen dem Terror der Besatzer zum Opfer. Nur durch das hochgefährliche Schmuggeln von Essbarem konnte der damals Zwölfjährige seine Familie mit am Leben erhalten. Max und seine Familie überlebten auch den Aufstand im Warschauer Ghetto und wurden in Viehwaggons Richtung Auschwitz transportiert.Die Odyssee ging jedoch weiter nach Majdanek, wo die Familie getrennt wurde. Max und sein Vater wurden in ein Außenlager von Majdanek gebracht, wo der Vater starb. Schon im August 1944 überstellte die SS Max Glauben an das KZ Flossenbürg, wo er für die Firma Messerschmitt Flugzeugteile für das Jagdflugzeug ME 109 fertigen musste. Im April 1945, als das KZ Flossenbürg vor den nahenden Amerikanern evakuiert werden sollte, wurde Max Glauben in der Nähe von Schwarzenfeld befreit.Gesundheitlich wiederhergestellt, wanderte Max Glauben als Waise 1947 in die Vereinigten Staaten von Amerika aus, heiratete und gründete eine Familie mit drei Kindern. Seit einiger Zeit stellt er sich in den Dienst des Dallas Holocaust Museums, für das er Vorträge über diese Zeit hält.Was er bewirken möchte? Seiner Ansicht nach ist es für die junge Generation unbedingt notwendig, sich kritisch mit menschenverachtenden Regimen auseinanderzusetzen.