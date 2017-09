Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.09.2017

Ein alter Brauchtum sorgt für handfesten Streit: Sechs junge Männer der Rosenberger Kirwagemeinschaft wollten am Montagabend Mitglieder der Breitenbrunner Kirwa im Rosenbach "baden gehen lassen". Doch die harmlose Tradition endete mit Schlägen und Würgegriffen.

Die 19- bis 25-Jährigen wollten nach Angaben der Polizeiinspektion (PI) Amberg-Sulzbach den Breitenbrunner Kirwabursch im Rosenbach abkühlen. Der Auserkorene hatte dazu aber keine Lust und wehrte sich dagegen. Die Rangelei ging schließlich in eine Keilerei über, bei der der 36-Jährige seinen Ohring verlor und seine Brille beschädigt wurde. Auch die Ehefrau des "Breitenbrunners" bekam die Auseinandersetzung zu spüren: Die Gruppe schlug und beschimpfte sie. Eine 29-jährige Bekannte des Paares wurde sogar gewürgt, ein Schlag traf sie in der Magengegend.Die Beamten ermitteln nun, wie es zu der Auseinandersetzung am Rosenbach komment konnte. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der PI Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/87 44-20 melden.