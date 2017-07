Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.07.2017

8

0 02.07.2017

"Vergessen sie bei ihrer weiteren beruflichen und privaten Lebensplanung Sulzbach-Rosenberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach nicht." So appellierten Bürgermeister Michael Göth und Landrat Richard Reisinger an die frischgebackenen Abiturienten. Nicht ohne Grund.

Im unendlichen Wirrwarr derzeit in Umlauf befindlicher Zertifikate ist das Abiturzeugnis noch immer ein herausragendes Prädikat und die beste Voraussetzung für eine berufliche Zukunft. Landrat Richard Reisinger

"Denn hier gibt es genügend Arbeitsplätze und hier werden junge Nachwuchskräfte dringend benötigt." Bei der feierlichen Verabschiedung der Abiturienten des HCA-Gymnasiums unterstrich Klaus Meidenbauer, der Oberstufenkoordinator, dass er im Abiturjahrgang viele freundliche und beeindruckende Persönlichkeiten angetroffen habe, aber auch die "Ich-dachte-Fraktion", die in Zukunft doch etwas mehr nachdenken sollte. Hervorragende Abiturarbeiten wurden abgeliefert und von 81 Absolventen haben 17 die Note 2,0 und besser erzielt. "Aber die jungen Leute erbrachten auch vielfach Leistungen, die nicht benotet wurden." Mit dem Abitur in der Tasche könnten die jungen Erwachsenen nun zuversichtlich die Zukunft angehen."Mission erfüllt" meldeten die Abiturientensprecher Lena Windisch und Fabian Royer an "Commandante Meidenbauer", der zu Beginn der Oberstufe provokativ gefragt habe "Was, ihr wollt alle das Abitur?". Nicht jede Schulstunde sei Zuckerschlecken gewesen, so die Abi-Sprecher, aber dafür haben sich alle weiterentwickelt und vor allem viele neue Erfahrungen gemacht. Dank der Geduld und der Hartnäckigkeit der Lehrerschaft ist nun das Abi geschafft. "Und voll bepackt mit Informationen sind wir gerüstet für den Start in die Welt", so Lena Windisch und Fabian Royer.Heute stehen junge Damen in eleganten Kleidern und junge Männer mit krawattenumschlungenen Hälsen gnadenlos im Mittelpunkt, betonte Landrat Richard Reisinger, der in seiner ehemaligen Wirkungsstätte sichtlich erstrahlte. "Im unendlichen Wirrwarr derzeit in Umlauf befindlicher Zertifikate ist das Abiturzeugnis noch immer ein herausragendes Prädikat und die beste Voraussetzung für eine berufliche Zukunft."Zum bestandenen Abitur gratulierte auch Bürgermeister Michael Göth, der gerne die Freude mit den Jugendlichen teilte, dass die Schulzeit nun vorüber sei und ein neuer Lebensabschnitt beginne. "Aber vergessen sie bitte niemals ihre Heimat"."Über die bestandene Abiturprüfung können sie sich freuen", betonte Oberstudiendirektor Dieter Meyer, nun komme eine Zeit ohne Unterricht, ohne Haus- oder Schulaufgaben. Meyer verglich die Verantwortung der Lehrerschaft mit der eines Kapitäns oder Lotsen, der einen Ruderverband durch Stromschnellen hindurch oder über Untiefen hinweg zu steuern habe. "Lehrer haben die Verantwortung zu tragen, dass keiner zurückbleibe oder abdriftet, sondern dass alle eigenverantwortlich ins Lebens entlassen werden können. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, wer zu rudern aufhört, treibt zurück", dieses altchinesische Sprichwort zitierter Dieter Meyer.Er betonte, dass die HCA-Absolventen künftig alleine, ohne schulische Begleitung ihre Reise auf dem Lebensweg fortsetzten müssen.Das beste Abitur mit einem Notenschnitt von 1,2 schrieb Michael Wolfseher. Mit 1,3 legten Robin Lauerer und Sabine Wilhelm die Abiturprüfung ab; eine 1,5 im Abiturzeugnis steht bei Simon Kolb, Matthias Reif, Igor Schäfer und Lena Windisch.