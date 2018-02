Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.02.2018

2

0 06.02.2018

Bereits zum vierten Mal lud der Förderverein des Handballclubs Sulzbach-Rosenberg zu einer Tagesskifahrt ein. Dabei übernahm der Förderverein wieder einen Teil der Kosten für die Kinder und Jugendlichen des Hauptvereins. Ziel war das grenzüberschreitende Skigebiet von Winklmoosalm und Steinplatte. Dabei übernahm der Förderverein einen Teil der Kosten für die Kinder und Jugendlichen des Hauptvereins. Auf der Winklmoosalm warteten dann beste Bedingungen auf die Handballer. Fast scheint es so, als hätte das Organisationsteam um Thomas Hartmann und Stefan Sehnke einen besonders guten Draht nach oben, denn zum vierten Mal in Folge schien die Sonne für HCS on Snow. Vor der Heimfahrt stand für alle Teilnehmer noch eine Brotzeit am Bus bereit. Bild: exb