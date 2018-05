Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.05.2018

0 08.05.2018

Von wegen langweilig - Geschichte macht voll Spaß! Und in Verbindung mit tollen Geschichten, vielen Büchern und einer alten Werkstatt gleich noch mehr. So zumindest lautet das Fazit zweier vierter Klassen der Grundschule Schnaittenbach.

Vergangenen Freitag machten sie sich früh auf den Weg nach Sulzbach-Rosenberg - in die Buchhandlung Dorner und die Historische Druckerei Seidel. Zwar liegt der Anlass ("Welttag des Buches", 23. April) schon ein bisschen zurück. Aber das tat der Spannung und Freude, mit der die drei Dutzend Schulkinder am Sulzbacher Marktplatz zu Gange waren, keinerlei Abbruch.Erste Station war die Buchhandlung, wo Angestellte Ester Bergmann auf lebendige Weise Einblick nicht nur in die Entstehung eines Buches gab. Es ging ebenso um die Frage, welche Arten von Büchern es gibt und wie sie vom Verlag zu den Lesern kommen, wie eine Buchhandlung "hinter den Kulissen funktioniert" usw. Mit einer spannenden Schnitzeljagd konnten alle ihr frisch erworbenes Wissen noch vertiefen. Jedes Kind bekam ein Buch und eine im Seidel-Saal gedruckte Urkunde geschenkt.A propos Seidel-Saal: Das war die zweite Station für die Schüler/innen, die sie nach einer Pause im Minerva-Hof erkundeten - in Begleitung der Lehrkräfte Sandra Schmidl und Gabriele Schindler sowie der Schulbegeleiterin Bettina Hirsch-Uwer . Hier stand nun Schriftsetzer und Buchdrucker Helmut Spies bereit. Er entführte die jungen Gäste in die geheimnisvolle Welt einer historischen Druckwerkstätte: schwere Bleilettern, dicke schwarze Farbe, viel Papier und eine schon 60 Jahre alte, aber noch sehr gut funktionierende elektromechanische "Tiegelpresse" zogen die Kinder ebenso in ihren Bann wie die Person des Druckers selbst.Die Begeisterung stand den Viertklässlern "buchstäblich" ins Gesicht geschrieben, als sie am Ende das Seidel-Haus durch das große Sandstein-Torgewände verließen. Längst hat sich weit über die Stadtgrenzen Sulzbach-Rosenbergs herumgesprochen, dass die Seidel'sche Druckerei ein einzigartiger Erlebnisraum für alle Generationen und die gesamte Breite der Bevölkerung ist - von der Grundschülerin bis zum Senior, vom einfachen Arbeiter bis zum Kultusminister. Der hat sich übrigens jüngst angekündigt für eine Buchvorstellung der Walter-Höllerer-Realschule im Juni, ebenfalls im Saal der Historischen Druckerei Seidel. Ein toller Magnet für Jung und Alt, ohne den unsere Region ein gutes Stück ärmer wäre...