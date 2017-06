Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.06.2017

2

0 18.06.2017

Heißer Tanz unter südlicher Sonne - was hier im Fitness-Studio nach Beachparty klingt, ist für verzweifelte Menschen auf kenternden Booten im Meer täglich ein "Tanz" um Leben und Tod. Rettung in höchster Not bringt ein Schiff, das einst als Fischkutter auf der Ostsee kreuzte: Die Sea-Eye im Mittelmeer setzt ein Licht der Hoffnung über Europas Massengrab.

Nicht zu rechtfertigen

Zweites Schiff dabei

Spenden helfen Jede Spende hilft und ist steuerlich absetzbar. Konto: Sea-Eye e. V., Iban: DE60 7509 0000 0000 0798 98, Bic: GENODEF1R01, Volksbank Regensburg Stichwort Sea-Eye. Oder spenden auf der Fundraising-Plattform unter www.sea-eye.org/spenden. (lö)

Allein 2016 hat Sea-Eye 5568 Menschen vor der Küste Libyens gerettet. Flüchtlinge aus Afrika, die unendlichem Leid, Krieg und Terror entrinnen wollten und mitten hinein in die Hölle gerieten. Szenenwechsel: Im flirrenden Schein bunter Spotlights lassen etwa 40 junge Leute, überwiegend Mädchen und Frauen, ihrer Lebensfreude und ihrem Temperament freien Lauf. Sie tanzen Zumba und Salsa, angeleitet vom Salsation-Team Simone und Tom aus Amberg, Daniela und Angie aus Schwend sowie Julia und Nicki von der "Life Aktive Lounge" in der Poststraße 13 in Rosenberg.Zweieinhalb Stunden schweißtreibende "Salsation", ein Tanz-Fitnessprogramm, ein Riesenspaß, aber eben nicht nur "just for fun". Diese Menschen tanzen zugunsten der "Sea-Eye" und ihrer Rettungsmissionen im Mittelmeer. Die Boxen dröhnen, der Saal erbebt unter pulsierenden Rhythmen - Tanzen ums Überleben. Statt Eintritt fließen Spenden für die Menschenfischer.Tom Scheimer aus Amberg, Salsa-Lehrer und langjähriger Betreiber des Club Habana, ist gut befreundet mit einigen Leuten der privaten Seenotrettung Sea-Eye. Darf man dem hundert-, ja tausendfachen Sterben im Mittelmeer tatenlos zuschauen? Nein, meint Tom Scheimer entschieden, er zitiert den Regensburger Unternehmer Michael Buschheuer, der die Aktion 2015 gegründet hat: "Menschen ertrinken zu lassen, bedeutet moralisches Versagen und ist durch nichts zu rechtfertigen!"Mittlerweile haben sich über 400 gleichgesinnte Freiwillige um Buschheuer gesammelt, die keine Politik machen wollen, sondern schlichtweg nur Hilfe leisten. Wie Volker Ignaz (43) aus Amberg, tätig in der IT-Branche. Im letzten Jahr war er aktiv bei einem Einsatz dabei, es ging jedoch nicht auf See, sondern darum, wichtige Reparaturen auf der "Sea-Eye" zu erledigen. Wer sich wie er an so einer Aktion aktiv beteiligt, muss dafür unter anderem seinen halben Jahresurlaub opfern. Was soll's?Volker überlegt ernsthaft, nächstes Jahr wieder einen Einsatz zu fahren. Dann hofft er, auch mit an Bord sein, wenn die Sea-Eye von Malta aus wieder zu einer ihrer zweiwöchigen Rettungsmissionen startet. Mittlerweile hat sie ein zweites Schiff zur Seite, die Seefuchs. Menschenfischer an Bord, die oft helfen können, aber auch Rückschläge erleiden und mitunter gefährlich leben. Zwei Aktivisten der Sea-Eye wurden sogar schon einmal von Libyern entführt.Vor allem aber trifft sie, die ohne Bezahlung am Hilfsprojekt mitwirken, die böswillige Verleumdung, sie seien indirekte Helfer der Schlepper und gäben durch ihre Präsenz im Seegebiet vor Libyen den Flüchtlingen die Hoffnung, gerettet zu werden. Richtig ist: Als 2014 die europäische Rettungsmission Mare Nostrum endete, flüchteten trotzdem weiter Zehntausende. Ihnen wurde nicht geholfen, weil es damals noch keine private Seenotrettung gab. Tausende starben. Europa schaute weg. Schaut immer noch weg.