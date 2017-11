Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Nach vielen Übungs-Samstagen ging es für fast alle Jugendlichen des Technischen Hilfswerks (THW) Sulzbach-Rosenberg zum ersten Mal zum Bezirks-Jugendwettkampf. Mit den Gastgebern aus Neumarkt sowie den weiteren Ortsverbänden Amberg und Neunburg vorm Wald maßen sich insgesamt sechs Jugendgruppen.

Gegen 11 Uhr alarmierte sie ein Funkruf, dass Starkregen ein Dorf in Bedrängnis gebracht und ein Haus unterspült habe. Die Jugendlichen machten sich im Gerätekraftwagen mit Martinshorn auf den Weg, um zur Einsatzstelle zu kommen.Die Junghelfer mussten die Unfallstelle absichern, eine verletzte Person aus dem Haus retten, den Keller mittels Tauchpumpe auspumpen, Flutlichtstrahler mit Stativ aufbauen und eine Reservoir aus Sandsäcken bauen. Nachdem der Einsatz gegen 12.30 Uhr beendet war, stärkten sich die Junghelfer mit Bratwurst- und Steaksemmeln. Dabei lernten sie die Aktiven anderer Hilfsorganisationen kennen, die ebenfalls zum Blaulichttag angereist waren.Der THW-Bezirksjugendleiter Jürgen Adelfinger verkündete anschließend die Ergebnisse des Bezirkswettkampfs. Neunburg vorm Wald kam zum dritten Mal in Folge auf den ersten Platz (333 Punkte, Gesamtalter 111 Jahre). Neumarkt ergatterte den zweiten Platz (298 Punkte, Gesamtalter 101), gefolgt von der Jugendgruppe aus Amberg (297 Punkte, Gesamtalter 93). Die Sulzbach-Rosenberger belegten den vierten Platz (290 Punkte, Gesamtalter 87 Jahre). Die Minis, die nicht gewertet wurden, hatten 256 Punkte erreicht bei einem Gesamtalter von 78 Jahren.Das Betreuer-Team zeigte sich mit der Leistung der Sulzbach-Rosenberger sehr zufrieden. Vor allem in Anbetracht der großen Altersunterschiede hätten die beiden Jugendgruppen super mit den "Großen" mitgehalten, lobten sie.