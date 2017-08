Zwei Sommerfeste bei der Diakonie

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.08.2017

In Feierlaune zeigten sich die Bewohner der beiden Seniorenzentren der Diakonie in der Herzogstadt. Angehörige und Freunde gesellten sich bei den Sommerfesten im Dr.-Stefan-Kastenbauer-Haus und auf der Bühler Höhe dazu. Für tanzbare Begleitmusik zu Kaffee und Kuchen, Bratwürsten und Steaks sorgte Hans Rieger. Eine Gruppe des Bayerisch-Griechischen Vereins Philia begeisterte mit einem folkloristischen Auftritt in ihren typischen griechischen Trachten die Gäste auf der Bühler Höhe. Bild: exb