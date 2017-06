Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.06.2017

8

0 13.06.2017

Ab sofort werden Besucher des Ersten Bayerischen Schulmuseums von einer französischen Schönheit empfangen. 101 Jahre zählt sie inzwischen und sieht blendender aus denn je.

Rosenpfad soll weiter aufblühen Wissenswertes über Rosen und ihre Begleitpflanzen, über Pflege und Veredeln dieser Blume sowie ihre kulinarischen, kosmetischen und heilenden Aspekte vermittelte das Rahmenprogramm. Kräuterfachfrau Karin Zach, Imker Helmut Heuberger, Rosenexperte Gerd Hirt und Gärtnermeister Franz Pürzer zeichneten im Aktionszelt dafür verantwortlich. Die wichtige Rolle der Bienen für unsere Natur und unsere Gärten kam dabei zur Sprache. Rege nachgefragt wurde die neueste Ausgabe des Magazins Rosenbladl am Tisch des Redaktionsteams Heidi und Martin Franitza.



Der Rosenpfad mit seinen 15 kulturhistorisch-botanischen Weg-Stationen wird vom Erlös dieses Rosenfestes wieder profitieren. So ist an die weitere Ausstattung mit Ruhebänken gedacht. Die Rosenpfad-Stationen Schulmuseum, Hammerbrückerl und Radler-Rastplatz an der Flei sollen darüber hinaus schrittweise zu besonderen Schwerpunkten des Rosenpfades ausgebaut werden, auch mit Blick auf Arten- und Naturschutz.



Die Tischgesellschaft Edelweiß Rosenberg, die sich ehrenamtlich um den Rosenpfad kümmert, freut sich dabei umso mehr über maßgebliche Unterstützung durch Sponsoren wie Prägefolien Kurz, arados, Auto-Auers, Wolf-Kipper, Rechtsanwalt Dr. Heiko Übler, Gothaer-Versicherungen Klaus Wilde, Raiffeisenbank und Sparkasse. (rlö)

Seit dem vergangenen Wochenende prangt am Eingangsbereich zum historischen Schlössl-Schulhaus in Rosenberg die 1916 in Paris vorgestellte Kletter- und Rambler-Rose Ghislaine de Feligonde in ihrer ganzen Pracht. Die Patenschaft für die offizielle Pflanzung zum 3. Rosenberger Rosenfest übernahm die Raiffeisenbank.Das war ein Sommereinstand, wie man ihn sich nicht schöner wünschen könnte: Zwei Tage herrliches Wetter begleiteten das Rosenfest auf dem Gelände des Ersten Bayerischen Schulmuseums und versetzen die Gäste im Handumdrehen in Partylaune. Es ließ sich trefflich feiern bei einer spritzigen Rosenbowle mit dem Aroma der alten Centifolia-Duftrose. Wer es nicht ganz so "blumig" wollte, erfreute sich an Bier vom Fass oder alkoholfreien Erfrischungen."15 Jahre Rosenpfad und 3. Rosenfest - zwei Anlässe, die gebührend gefeiert sein wollen", stellte der Vorsitzende der Tischgesellschaft Edelweiß, Sepp Lösch, bei der Eröffnung fest. Seine Freude über das Feiertagswetter und den idyllischen Rahmen teilte er mit den Schirmherren, Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth. Sie bestätigten: Das Rosenfest richte das Augenmerk gezielt auf naturnahes Gärtnern und auf die dominante Rolle, die der Rose als Königin der Blumen in unseren Hausgärten zusteht.Mit Sepp Lösch schritt als Pate der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, Erich Übler, zur Tat. Neben der schon stattlich entwickelten Kletterrose Gloriosa pflanzten sie als neueste Errungenschaft des Rosenpfads die Rambler-Rose Ghislaine de Feligonde. Ihre Blütenbüschel warten mit einem aparten Aprikot-Farbenspiel auf.Damit startete eine zweitägige Familien-Sommerparty. Die Besucher ließen sich verwöhnen mit Grillspezialitäten und sauren Bratwürsten, schmackhaften Broten, feinen Kuchen und Torten. Für beste Laune sorgte auch die musikalische Begleitung mit den Kirchenreinbacher Spitzboum, dem Birgl-Duo und der Högener Hackstockmusi. Ein künstlerisches Glanzlicht setzte am Sonntagabend Eire Music drauf. Als die irischen Kneipenhits, Seefahrtslieder und Liebesballaden über Rosenberg hinweg schallten, war das Festgelände proppenvoll.