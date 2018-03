Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.03.2018

Klein, aber fein: Auf die Tischgesellschaft Riglasbrünner trifft diese Beschreibung zu. Bei der Jahreshauptversammlung im Stammlokal Zu den sieben Quellen blickte sie auf ihre Vereinsarbeit 2017 zurück.

Vorsitzender Otto Windisch würdigte die tatkräftige Unterstützung seiner Mitstreiter im Vorstand, allen voran Kassier Erwin Mutzbauer und Inge Wolf für die Pressearbeit. Seit der Halbjahresversammlung im Herbst 2017 fanden zwei Vorstandssitzungen und eine gemeinsame Sitzung mit der Tischgesellschaft Edelweiß, dem Arbeiterkameradschaftsverein, den Waldfreunden Rosenberg und der Kolpingsfamilie Rosenberg statt, um Termine abzusprechen.Schlusspunkt 2017 war die Weihnachtsfeier mit der Schlossbergmusi im Vereinslokal. 2018 folgten die Winterwanderung am Dreikönigstag nach Aichazandt und der vereinsinterne Preisschafkopf, zu dem Mitglieder von Arados bis Zahn, die örtliche Geschäftswelt und die Vereinswirtinnen Kuni und Birgit Mutzbauer die Preise beisteuerten. Die monatlichen Stammtische rundeten das Programm ab.Vor den Ehrungen erinnerte der Vorsitzende Otto Windisch an die Zeit, als Hans Frieser und Heiner Bublitz den Riglasbrünnern beitraten. 1968 feierte zum Beispiel der 1. FC Nürnberg seine bisher letzte deutsche Fußballmeisterschaft. Vor 20 Jahren wurden Hubert Jungbauer und Armin Wolf Mitglieder, und vor 40 Jahren trat Toni Kammerl ein.Bei den monatlichen Stammtischen legen die Riglasbrünner im Juli, August und September eine Pause ein. Fest stehen am Samstag, 5. Mai, eine Halbtageswanderung nach Siebeneichen, am Sonntag, 3. Juni, das Gartenfest in Breitenbrunn und am Sonntag, 22. Juli, der Besuch des Annabergfests. Eine viertägige Busfahrt führt vom Samstag, 22., bis Dienstag, 25. September, nach Breslau."Der Magen knurrt, der Schinken wird serviert, und der Fotograf ist im Anmarsch", begründete Bürgermeister Michael Göth die Kürze seines Grußworts. Er dankte für das intakte Vereinsleben: "Macht weiter so!"