1,5 Millionen Euro für Wohnungen am Loderhof

Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

10.07.2017

Erneut wird eine Baulücke auf städtischem Grund geschlossen. An der Loderhofstraße in Nähe des sogenannten "Luder-Hopperls" entstehen in einem Mehrfamilienhaus sechs Eigentumswohnungen mit Garagen, Stellplätzen und Kelleranteilen.

Die Bauträger Tobias Falk und Johann Zierlein von Creativ-Bauen luden am Montag Bürgermeister Michael Göth, Stadtverwaltung, Banken, Baufirmen, Handwerker und Käufer zum Richtfest des 1,5-Millionen-Euro-Projekts. Nach knapp zweimonatiger Bauzeit konnte Zimmerermeister Herbert Kohl aus Edelsfeld den Richtspruch ausbringen und auf das Wohl der Beteiligten anstoßen.Creativ-Bauen realisiert dort sechs Wohneinheiten zwischen 80 und 100 Quadratmetern in energieeffizienter Bauweise mit barrierefreien Zugängen und Aufzug, die alle schon vergeben sind. Bürgermeister Göth freute sich über das Vorhaben im Geschosswohnungsbau, da die Nachfrage sehr groß sei. Mit Genugtuung nahm er auch zur Kenntnis, dass die Bauträger in der Herzogstadt noch weitere Projekte umsetzen wollen.