Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

26.10.2017

Fast ist die Erbpachtfrist von 99 Jahren erreicht: 1923 bebaute die damals neu gegründete BayWa das Bahn-Grundstück an der Bahnhofstraße mit einem ersten Lagerhaus. Bis vor kurzem lieferten hier die Landwirte noch Getreide an. Das ist jetzt vorbei, der Abbruch läuft. Ende des Jahres wird nichts mehr an diesen Standort erinnern. Und doch geht es weiter.

Sogar eine Rampe

Neue Halle geplant

Sanierungsbedürftig, technisch überholt - das Schicksal des Getreidestandorts Sulzbach-Rosenberg wurde vor einiger Zeit bei der Zentrale besiegelt. Schon seit längerem gab es hier keinen Lieferverkehr mehr. Jetzt erhielt die Firma Rubenbauer aus Kümmersbruck den Auftrag zum Abbruch und hat schon damit begonnen.Das Lagerhaus ist ein Komplex aus insgesamt drei Gebäuden: Da wäre zunächst eine Halle zur Lagerung von Sackware, 1923 gebaut und seitdem in Betrieb; bis vor zehn Jahren gab es hier sogar noch einen Bahnanschluss und eine Rampe, über die die Ware geliefert und auch versackt wurde. Nach Osten schließt sich ein Getreidelager mit Silo und Schüttgutboxen an, das 1964 errichtet wurde, ebenso wie das zweistöckige Verwaltungsgebäude, das aber in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr als Büro genutzt wurde. Darin befand sich zuletzt das Getreidelabor, um die Qualität angelieferten Getreides zu ermitteln. Der Standort, schildert die BayWa auf Anfrage die Fakten, diente vornehmlich der Getreideerfassung, bis vor acht Jahren wurde auch noch Saatgetreide aufbereitet.Ein weiteres Standbein bis zum Schluss sei die Aufbereitung von Getreide (das Reinigen und Beizen) für die Landwirte zum Nachbau gewesen. Zudem wurde in der Halle für Kleintierhalter auch noch 50-Kilogramm-Sackware zwischengelagert. Über die Schüttgosse gelangten Weizen, Gerste, Raps etc. in die Abteilungen des Hochsilos. Viele Bürger erinnern sich noch an Schlangen von wartenden Bulldogs mit vollen Anhängern, die in der Erntezeit die Bahnhofstraße füllten.Das ist jetzt Vergangenheit - doch es wird weitergehen: Wie zu erfahren war, plant die BayWa in Ambergs Westen eine neue Flachlagerhalle für Getreide, die künftig für Kunden aus aus dem Sulzbacher Raum zur Verfügung stehen soll. Zur Zeit ist die Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Heinrich Böll-Straße nur als Einbahnstraße von der Post her zu nutzen. Wenn der Abbruch des Hochsilos ansteht, wird dieser Abschnitt während der Arbeitszeiten aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Dauern kann die Aktion bis in den Dezember hinein. In dieser Zeit sind die Parkplätze dort nicht nutzbar.