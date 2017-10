Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

Dieser Mann ist steinreich. Das aber im wörtlichen Sinn. Oliver Wolf fühlt sich am wohlsten zwischen Monolithen, großen, seltenen Steinen. Sie stehen zuhauf im Ausstellungspark an der Lohe. Bis sie aber dahin kommen, haben sie einen langen Weg hinter sich. Manche kommen sogar tief aus der asiatischen Erde.

Steine auf dem Rückweg

Bis nach Singapur

Das da hinten ist ein Sodalith, ein Halbedelstein. Davon gibt es in Deutschland nur sieben Stück. Und die habe alle ich! Unternehmer Oliver Wolf

Hinter dem Geschäft brummt ein gut funktionierendes Netzwerk. Es reicht von Rosenberg bis nach Singapur. "Du musst schon ein bissl einen Schaden haben, wenn du dich da so reinsteigerst!", charakterisiert sich der 40-jährige Unternehmer ironisch selber. In der Tat: Was da in einem halben Jahr an der Christophorus-Straße entstand, das ist schon gewaltig.Aber der Reihe nach: 2011machte sich der ehemalige Polizist als Spediteur selbstständig, durchlebte eine schwere Anfangszeit, fasste aber bald Fuß. Der gebürtige Hirschauer zog vor zwei Jahren nach Sulzbach-Rosenberg, schuf 35 Arbeitsplätze und baute seine Spedition "Wolf-Kipper" auf nunmehr 25 Lastwagen aus. Sie befahren ganz Europa, unter anderem mit seltener Liefertechnik etwa für Tunnelbaustellen.Ansonsten transportieren sie viel Schüttgut wie Splitt. Und Oliver Wolf kam darauf, aus den vielen Gegenden Europas auch große Steine mit zurückzunehmen in die Heimat. Er liebt monolithische Seltenheiten und baute in sechs Monaten auf dem Betriebsgelände einen 2000 Quadratmeter großen Steingarten. Rund 1000 Tonnen Basismaterial bilden einen abgestuften, modern gestalteten Ausstellungspark, in dem sich Hunderte Einzelstücke präsentieren.Über eine Fuhre Kies aus München kam Wolf auf seine Geschäftsidee: Die Leute wollten besonderes Material zur Gartengestaltung, bekamen es aber fast nirgends. Er stieg ein und ist jetzt in Süddeutschland der größte und in der Oberpfalz auch der einzige Händler, der ein solches Sortiment an Steinen anbietet.Inzwischen verfügt er über beste Kontakte nach Belgien, dem Mekka der Steine, Luxemburg, Italien, in die Schweiz und fast alle anderen Länder Europas. Mit China handelt er nicht, aber aus Vietnam, Singapur, Brasilien, Afrika importiert er die dicken Brocken - nicht immer problemlos. "Zollformalitäten, Ausfuhrbeschränkungen, sonstige Bürokratie" erschweren Wolf den Handel. Aber vor allem hat er eins erkannt: Er muss zu 90 Prozent persönlich vor Ort mit den Steinbruchbesitzern verhandeln.Beim Reisen hilft ihm sein Freund Sebastian Scholler aus Trier, der die selbe Geschäftsidee verfolgt. Der drei Meter hohe, zweieinhalb Tonnen schwere Stein zum Beispiel, der vor dem Firmengebäude steht, stammt aus asiatischer Erde, und Scholler hatte das mühevoll ausgegrabene Exemplar dort auch begutachtet, bevor er sich um dessen Transport und Verschiffung kümmerte. "Das da hinten ist ein Sodalith, ein Halbedelstein", erklärt Oliver Wolf draußen im Garten. "Davon gibt es in Deutschland nur sieben Stück. Und die habe alle ich!" Ob mannshoher Rosenquarz, portugiesischer Feuerstein oder marmorierter Brunnenfelsen - er besitzt sie alle.Und Wolf denkt schon weiter: Er lagert die Lastwagen und die Splitt- und Kiesbunker komplett nach Kempfenhof ins dortige neue Gewerbegebiet aus. Dann kommt er seinem Traum näher, an der Lohe rund 5000 Quadratmeter Ausstellungsgarten zu schaffen. Denn das Geschäft wächst rasant. Gabionen mit 25 verschiedenen Füllungen, 60 Sorten Splitt jeder Größe, zehn Natursteinmauern - alles hat er vorrätig, nur eines nicht: Beton. "Naturstein behält seine Farbe, ist wetter- und frostfest und verschleißt nicht", beschreibt er die Vorzüge. Die Kundenschar wächst täglich, denn der Trend geht offensichtlich zum Steingarten. Es sind meist zwei Gruppen: "Entweder junge Häuselbauer oder ältere Leute, die beide keine Arbeit mehr mit dem Garten haben möchten", weiß der Unternehmer."Nächstes Jahr werden wir noch viel größer!", kündigt Oliver Wolf an. Dann wird der Betrieb endgültig eine große Nummer in Europas Steinhandel sein. Die Spur der Steine führt in die Lohe.