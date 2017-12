Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

01.12.2017

7

0 01.12.2017

Im Bezirk der Geschäftsstelle Sulzbach-Rosenberg stieg die Arbeitslosigkeit von Oktober auf November geringfügig an. Im Vergleich zum November des vorigen Jahres ging sie aber spürbar zurück.

Mitte November waren im Sulzbach-Rosenberger Geschäftsstellenbezirk rund 680 Menschen arbeitslos gemeldet, fünf mehr als im Vormonat. Gegenüber dem November des Vorjahres sank die Zahl um rund 70 Personen oder 9,2 Prozent. Die Quote blieb von Oktober auf November unverändert bei 2,6 Prozent. Im November des Vorjahres betrug sie 2,9 Prozent."Saisonale, witterungsbedingte Arbeitslosmeldungen waren noch nicht zu verzeichnen. Die Herbstbelebung hielt noch an, und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist weiter hoch", erklärte Geschäftsstellenleiter Manfred Tröppl. Den gegenüber dem Vorjahr anhaltend höheren Bestand an offenen Stellen gelte es weiter offensiv zu nutzen, um noch mehr Menschen den Weg zurück zu einer Beschäftigung zu ermöglichen.Den anspruchsberechtigten Betrieben empfiehlt Tröppl, Saisonkurzarbeitergeld zu nutzen oder betriebliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Mitarbeiter über die kommenden, witterungsbedingt schwierigen Monate "an Bord" zu halten, da an saisonal freigesetzten Mitarbeitern eine Vielzahl von Betrieben und Unternehmen großes Einstellungsinteresse zeigt.Firmen und ihre Mitarbeiter können Zeiten des Saisonkurzarbeitergeldbezuges oder mit geringerer Auslastung beispielsweise auch für Qualifizierungsmaßnahmen nutzen. Fördermöglichkeiten über das Programm Weiterbildung für Geringqualifizierte und ältere Arbeitnehmer (WeGebAU) bestehen. Die Vermittlungsfachkräfte im Arbeitgeber-Service stehen für Auskünfte und Beratungen gern zur Verfügung.Die Nachfrage nach Arbeitskräften blieb im November weiterhin rege. Betriebe meldeten im Laufe des Novembers rund 90 sozialversicherungspflichtige Stellen neu zur Besetzung, zehn Angebote mehr als im November des vergangenen Jahres.