Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

29.09.2017

Der Startschuss ist gefallen, die Telekom hat das Datennetz mit der neuesten Technik im eigenwirtschaftlichen Ausbau fertiggestellt: Rund 8000 Haushalte in Sulzbach-Rosenberg können demnächst schneller im Internet surfen. Erste Anschlüsse werden bereits umgestellt. Die Buchbarkeit für die restlichen Bereiche wird schrittweise bis Ende Oktober erfolgen. Im Rathaus drückten Regionalmanager Christoph Bernik von der Telekom und Bürgermeister Michael Göth gemeinsam aufs Knöpfchen und gaben symbolisch die Leitungen frei.

Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.Die Telekom hat dafür rund 35 Kilometer Glasfaser verlegt und 32 Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet. "Eine moderne Infrastruktur ist ein digitaler Standortvorteil - für jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Stadt", betonte Michael Göth. "Damit wird das Leben und Arbeiten in unserer Stadt noch attraktiver." Die Stadt übernimmt zehn Prozent der Gesamtkosten von rund 650 000 Euro, der Rest wird gefördert. Er dankte der Telekom für die gute Zusammenarbeit. "Die Telekom treibt den Breitband- Ausbau seit Jahren voran, heute kommt mit Sulzbach-Rosenberg ein weiteres Stück dazu", freute sich Christoph Bernik. Ab sofort können sich interessierte Bürger individuell beraten lassen und die neuen Produkte nutzen, dazu ist jedoch die Umstellung des Tarifs nötig. Auch wer bereits einen Anschluss von der Telekom nutzt, muss seinen Vertrag aktualisieren, um die höheren Internetgeschwindigkeiten zu bekommen. In einer zweiten Ausbaustufe, die vom Freistaat gefördert wird, kommen in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal rund 1000 Anschlüsse in Stadtrand- und Industriegebieten dazu. Bis 18. März ist jedenfalls alles endgültig unter Dach und Fach, versicherten die Telekom-Vertreter.