Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

28.09.2017

37

0 28.09.201737

"Unheimliche Strahlkraft" bescheinigt Manfred Lehner der Veranstaltung, und der Chef der Volkshochschule weiß, wovon er spricht: Die erste Weiterbildungsmesse des Landkreises vereint die Anbieter zu einer beeindruckenden Demonstration. Am Samstag, 14. Oktober, können viele Karrieren im Landkreis-Kulturzentrum neuen Schub bekommen.

Berufschancen erhöhen

Anforderungen wachsen

Alle mit dabei Insgesamt 13 Aussteller bieten am Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr im LCC Informationen für die Besucher an:



Agentur für Arbeit Amberg



Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft



Caritas Altenpflegeschule Sulzbach-Rosenberg



Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz



IHK-Akademie Ostbayern



Jobcenter Amberg-Sulzbach



Kolping-Bildungswerk



OTH Amberg-Weiden



Regionales Bildungszentrum Eckert



Staatliche Techniker-Schule Amberg



Überbetriebliches Ausbildungszentrum in Ostbayern



VHS Amberg-Sulzbach



REFA Bayern. (ge)

"Bildung ist ein Katalysator für die Sicherung einer besseren Zukunft!", stellte Lehner voran, als er die Beteiligten zum Koordinationsgespräch begrüßte. Die Kommunen ergriffen zunehmend die Chance, die Bildungslandschaft vor Ort selbst zu gestalten. Die Region habe noch Nachholbedarf bei Laufbahnberatung und Weiterbildung, insbesondere für Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund, aber auch beim Stichwort Industrie 4.0.Die Kooperation der Akteure vor Ort sah Lehner als Erfolgsfaktor und Meilenstein. Julia Wolfsteiner von der Kommunalen Koordinierungsstelle für Bildungsmanagement des Landkreises hat gemeinsam mit einem Gremium der Weiterbildungsträger der Region diese Messe organisiert: "Lebenslanges Lernen fördert soziale Teilhabe und berufliche Chancen."Als Zielgruppe nannte sie alle, die an beruflicher Weiterbildung und Qualifizierung interessiert sind, aber auch Unternehmer, Migranten, Auszubildende und viele mehr. In noch nie dagewesenem Umfang könne man sich bei der Messe unverbindlich über das Angebot in der Region informieren, sich inspirieren und beraten lassen: "Konkrete Hilfe bei Finanzierung und beruflicher Veränderung, Fördermöglichkeiten und Orientierung, alles ist verfügbar!"Viele Workshops und Vorträge locken an diesem Samstagnachmittag, an dem sich die 13 Aussteller auf drei Etagen im Landkreis-Kulturzentrum präsentieren. Das reicht von Meisterkursen im Handwerk für Junggesellen und den Maschinenbautechniker über berufsbegleitende Studienangebote an der OTH und Digitales Lernen bis zur Sturzprophylaxe und zum Mentalen Training.Der gesamte Komplex, bemerkte Julia Wolfsteiner abschließend, sei auch zu sehen unter den kommenden Veränderungen in der Arbeitswelt wie zunehmende Technisierung, erhöhte Qualifikationsanforderung, vermehrter Wechsel des Arbeitgebers: "Das alles spricht für lebenslanges Lernen!"