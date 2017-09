Examensfeier der Berufsfachschule für Krankenpflege am St.-Anna- Krankenhaus

Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

39

0 26.09.201739

Was hat eine dreijährige Berufsausbildung mit einer Flugreise zu tun? Die Frage stellt sich für die Klasse O 14 der Berufsfachschule für Krankenpflege am St.-Anna-Krankenhaus nach einer Punktlandung beim Examen nicht mehr.

Der nächste Kurs O 15 hatte die Bühne im Gasthaus Am Forsthof in den Passagierraum eines Flugjets verwandelt. 15 junge Frauen und Männer checkten ein und nahmen nach einem Körperscreening Platz. Klassleiter Reiner Klopsch und stellvertretende Schulleiterin Sabine Sperber fungierten als Pilot und Co-Pilotin. Zusätzlich wurden die Geräusche eines startenden Flugzeugs eingespielt.Der stellvertretende Vorstand des Kommunalunternehmens Krankenhäuser im Landkreis Amberg-Sulzbach, Roland Ganzmann, verglich die vergangenen drei Jahre mit einer 1084-tägigen Abenteuerreise mit Stürmen und Turbulenzen, jedoch auch emotional und manchmal lustig. Letztendlich sei aber nun das Ziel planmäßig und souverän erreicht. Die Vertreterin der Regierung der Oberpfalz, Dr. Christine Endres-Akbari, sei erstaunt gewesen, wie außergewöhnlich gut alle Prüflinge bestanden hatten.Landrat Richard Reisinger versicherte als Flughafenbetreiber, dass Sulzbach-Rosenberg gut gewartet werde und keine Insolvenz drohe, aber das Kernstück eines Betriebes immer das gute Personal sei. Klassleiter Reiner Klopsch lobte die gute Gemeinschaft der "kleinen, jedoch sehr speziellen Gruppe". Neun der fünfzehn Absolventen werden als Mitarbeiter im St.-Anna-Krankenhaus übernommen; andere wechseln nach Murnau, Erlangen, München, Regensburg und Lüneburg.Zur Zeugnisübergabe schritt der Schulleiter Hans-Jürgen Bruhn. Er stellte heraus, dass sechs Examinierte für eine Abschlussnote mit der Eins vor dem Komma den Staatspreis der Regierung erhalten. Klassensprecherin Melissa Bosser ließ es nicht bei Dankesworten bewenden. Sie überreichte den Ausbildern Rosen und kleine Geschenke.In der Showeinlage "Schlag den Klopsch" trat der Klassleiter dann gegen seine Kollegin Lydia Hölzle von der O 15 an. Moderiert von Viktoria Strobl, bewältigten sie vier heitere Spiele. Klopsch ging mit einem Punkt Vorsprung als Sieger daraus hervor.