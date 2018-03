Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

29.03.2018

15

0 29.03.201815

"Leistungsbarometer der heimischen Wirtschaft" nennt der Landrat die große Familienmesse, und der Bürgermeister lobt die hervorragende Plattform für Gewerbetreibende: Der Magnet für Händler, Konsumenten und Gäste aus nah und fern lockt vom 13. bis 15. April auf dem Dultplatz sicher wieder weit über 10 000 Besucher an.

Die ganze Familie findet ein attraktives Rahmenprogramm! Messeleiter Walter Heldrich

Walter Heldrich von der Messeleitung des Wirtschafts-und Kulturforums ProSuRo präsentiert mit Vorsitzendem Kurt von Klenck nach zwei Jahren der intensiven Vorbereitung bereits zum fünften Mal das Schaufenster der Wirtschaft mit über 80 Ausstellern und Betrieben. "Die ganze Familie findet ein attraktives Rahmenprogramm und viele Überraschungen!" Kompas habe sich als wichtiger Werbebotschafter für die gesamte Region etabliert und unterstreiche damit Leistungsstärke und Branchenvielfalt."Kompas" heißt "Kommunaler Messepartner Amberg-Sulzbach" bietet eine enorme Bandbreite an Themen. Der Freitag, 13. April, beispielsweise ist als Energietag vorgesehen: Alles rund Photovoltaik, E-Mobilität mit einer Vielzahl von Auto- und Zweiradmodellen inklusive Beratung und Vorführung, die Themen Energiesparen und Grüne Hausnummer warten hier auf die Besucher im 80 Meter langen Zelt und davor. Eine große Automobilausstellung rund um den Dultplatz sorgt für Besucherströme, die Modeschauen Fashion Trend vom Textilhaus Carl Schmidt, Magic Shoes und der "Reyzend"-Schneiderei mit Dirndl und Brautmode laufen am Samstag und Sonntag im Zelt. An großen Ständen informieren die Bundeswehr über Karriere und die Kripo über Einbruchschutz, das Technische Hilfswerk schließt sich an. Mit vor Ort sind auch Oberpfalz-Medien und Radio Ramasuri, es gibt Gewinnspiele, alles rund ums Thema Finanzierung, Bauen und Wohnen, Heizen, Essen und Trinken und viel Kinderspaß: Schminken, Zauberclown, Hüpfburg, Kinderkarussell."Tanz in den Frühling" gibt es am Freitag mit der Band Hulahoop und dem Boogie-Woogie-Club Quick Feet, und am Samstag sorgen Jack's Heroes ab 19 Uhr für feinste irische Musik im Gastronomiezelt. Voraus geht dem Ganzen der große Preisschafkopf am Donnerstag ab 19 Uhr im Zelt und das Standkonzert der Bergknappen-Kapelle zur Eröffnung am Freitag um 15 Uhr. Interessierte Aussteller können sich noch melden bei Walter Heldrich, 09661/812 400.