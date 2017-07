Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

26.07.2017

"Es ist gar nicht so leicht, bei Stahlgruber eine Führung zu bekommen", sagt Markus Stauber. Er muss es wissen, denn er ist der Personalreferent des Logistik-Zentrums. Mitgliedern der Frauen-Union aus der Stadt und dem Landkreis stellte er es vor.

Dass der Anteil an Mitarbeiterinnen noch nicht sehr groß sei, liege am teilweise schweren Heben der Warenkisten. Zeitarbeiter, so der Referent, machten momentan ein Viertel der Sulzbach-Rosenberger Belegschaft aus. Nach Abschluss des Neubaus könnte sich das Bild ändern: "Wenn wir Mitarbeiter brauchen, werden wir übernehmen."Am Modell des Logistikzentrums zeigte Markus Stauber die sieben Ausbaustufen auf: "Wir bauen alle vier bis fünf Jahre neu. Über 103 Millionen Euro sind bisher investiert worden." Auf dem Rundgang durch die einzelnen Etagen schwirrte den Besucherinnen der Kopf bei den genannten Zahlen: 462 000 Lagerplätze, durchschnittlich 73 000 Entnahmen am Tag, 1900 Touren täglich und 695 Mitarbeitern vor Ort, von denen aber nur sehr wenige zu sehen waren.Erika Urban, stellvertretende FU-Kreisvorsitzende, dankte im Namen der Frauen-Union für Einblicke bei einem der größten Arbeitgeber der Region. Auch Bundestagsabgeordneter Alois Karl, Listenkandidat Patrick Fröhlich und Bürgermeisterkandidat Günter Koller nahmen die Gelegenheit wahr, sich zu informieren.