Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

19.01.2018

In 25 Jahren wird aus einem Kind ein Erwachsener, aus einem Kindergartenkind vielleicht eine Mutter. Wenn diese dann ihr Kind in den Kindergarten schickt, den sie selber besucht hat, sagt das doch einiges aus über Geborgenheit, Zufriedenheit und Vertrauen.

Zum 25. Geburtstag des Kindergartens An der Point begrüßte Leiterin Christiane Rankl nicht nur zufriedene Eltern, sondern auch Bürgermeister Michael Göth und viele Beschäftigte der Stadtverwaltung, die in ihren Ressorts Verwaltung, Finanzen, Bau und Personal eng mit dem Kindergarten zusammenarbeiten.Rankl erinnerte an die Veränderungen in diesen 25 Jahren: das Anwachsen zu einer Kindertagesstätte, den Aufbau der ersten Kinderkrippe des Landkreises, die Aufnahme von Kindern ab 0 Jahren, die Verlängerung der Öffnungszeiten. Dafür dankte sie allen Kolleginnen; besonders den dreien, die den ganzen Weg der Einrichtung bisher mit ihr gegangen sind. Sie wünschte allen weiterhin Spaß und Freude an der Arbeit, denn: "Man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird, sondern man wird alt, weil man aufhört zu spielen."Bürgermeister Michael Göth war voll des Lobes für "unseren Kindergarten", der sich in den vergangenen 25 Jahren immer neuen Herausforderungen gestellt habe. Als Meilensteine bezeichnete er die Integration von nicht-deutschsprachigen Kindern sowie die Förderung von Kindern mit Handicap. Anschließend überreichte er Blumensträuße an Christiane Rankl, Kerstin Girisch, Petra Schiller und Claudia Matzke für ihre in 25 Jahren geleistete Arbeit.Auch die stellvertretende Leiterin Petra Lang bedankte sich bei ihren Kolleginnen für die gute Zusammenarbeit. In einem Team müsse nicht jeder alles können, doch das Zusammenwirken von Kreativität, künstlerischen Einfällen, musikalischer Unterstützung, medizinischer Wundversorgung, Besonnenheit in schwierigen Situationen sowie ein offenes Ohr für jeden und alles trage zu einem echten Miteinander zum Wohle der Kinder bei.Anschließend wurde die neue Website des Kindergartens offiziell eröffnet. Christiane Rankl bedankte sich bei Evi Steiner-Böhm für die Texte, bei Thilo Hierstetter für die Fotos sowie die gelungene Gestaltung von Peter Böhm, Regionalmarketing Sulzbach-Rosenberg.