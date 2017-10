Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

19

0 27.10.201719

Bundesweit wollte die IG Metall wissen, was den Beschäftigten in rund 7000 Betrieben schwerpunktmäßig beim Thema Arbeitszeit wichtig ist. Im Rohrwerk beteiligten sich an der Befragung 155 Arbeitnehmer. Vertreter der Gewerkschaft sahen den Zuspruch von mehr als einem Drittel am Freitag als großen Erfolg ihrer eigenen Arbeit. Dabei habe sich der klare Wunsch nach einer kürzeren Arbeitszeit im Rosenberger Betrieb, der zur Max-Aicher-Gruppe gehört, herauskristallisiert.

Tonnage reduziert

1000-Tonnen-Presse zu Weihnachten

"Wir werten das als klaren Auftrag von den Beschäftigten, nach Auslaufen des Sanierungs-Tarifvertrags Ende 2019, in dieser Richtung tätig zu werden. Aber auch schon vorher werden wir uns dafür einsetzen, dass die Stunden aus dem Arbeitszeitkonto II den Arbeitnehmern von der Geschäftsführung wieder in Zeit oder finanziell rückvergütet werden", fasste Betriebsratsvorsitzender Karl-Heinz König beim Pressegespräch die Marschrichtung zusammen.Wie Udo Fechtner, zweiter Bevollmächtigter der IG-Metall Amberg, sowie Hans Zäch als stellvertretender Vertrauenskörper-Leiter im Rohrwerk Maxhütte beim Gespräch mit der SRZ im Brauereigasthof Sperber ergänzten, zeige die Auswertung, dass der IG-Metall eine hohe Sachkompetenz zugetraut werde. Bundesweit hätte sich herauskristallisiert, dass 71 Prozent der Beschäftigten mit ihren Arbeitszeiten zufrieden sind. "Dieser hohe Wert ist Ausdruck einer erfolgreichen Arbeitszeitpolitik von IG Metall und Betriebsräten", resümierte Udo Fechtner die Ergebnisse.Zur Situation im Rohrwerk Maxhütte führte Betriebsratsvorsitzender Karlheinz König an, dass sich nach 15 Monaten Sanierungstarifvertrag eine einigermaßen positive Entwicklung zeige. Dazu gehöre die Umsetzung des Personalabbaus und die lobenswerte Reduzierung der Tonnage. "Es werden aber noch keine schwarzen Zahlen geschrieben, was nach Angaben der Geschäftsführung unter anderem mit hohen Schrottpreisen erklärt wird. Deshalb sind weitere Anstrengungen notwendig", gab sich König überzeugt.Er nannte als Beispiele den Einstieg in die dann weltweit einzige Produktion von Innenzahn-Rohren (Sonder-Rohre), den Einstieg in die Weiterverarbeitung als Spezialisierung und weitere Ausbildung von Nachwuchskräften. "Die Tatsache, dass heuer acht Auszubildende starteten und die Zusage für die Einstellung von 14 weiteren Azubi im Jahr 2018, ist ein klares Zeichen für weitere Investitionen der Aicher-Gruppe in den Standort Rosenberg", freute sich der Betriebsratsvorsitzende. Stark machten sich die Gewerkschafter auch für nötige Investitionen in die Kaltrohrseite, vorteilhaft sahen sie die Anfang 2017 neu eingerichtete Kesselrohr-Linie.Als wichtigen Einschnitt zur Ertüchtigung des Rohrwerks für die Zukunft nannten die Gewerkschafter und Arbeitnehmervertreter den Einbau der lange geforderten 1000-Tonnen-Presse, der in Eigenregie erfolgen soll. Diese Millioneninvestition quasi als "Geschenk zur Weihnachtszeit" versetzt das Rohrwerk künftig in die Lage, auch andere Qualitäten und Abmessungen zu produzieren. Dies sei für stellvertretenden VK-Leiter Hans Zäch, Betriebsratsvorsitzenden Karlheinz König und zweiten IG-Metall-Bevollmächtigten Udo Fechtner auch der richtige Weg, um mit Sonder-Rohren, den Betrieb konkurrenzfähig zu machen. Gleiches gelte für die Schwesterbetriebe in Polen und Kroatien, wo mit entsprechender Ertüchtigung die jeweils möglichen Rohre produziert werden sollten. "Wir sind auch froh, zur Max-Aicher-Gruppe und zur Stiftung zu gehören, weil wir sonst gegen die Konkurrenz keine Chance hätten, merkte König an.