Girl's day im Rohrwerk mit vier Mädchen

Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

09.05.2018

Typisch Mädchen - typisch Junge? Damit sich Mädchen in neuen Berufen, frei von Geschlechterklischees, ausprobieren können, gibt es in Unternehmen, Schulen und Einrichtungen den Girl's Day. Mit dabei heuer erstmalig die Rohrwerk Maxhütte GmbH. Vier Mädchen erhielten Einblicke in die Ausbildungsberufe Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung und Werkstoffprüferin für Metalltechnik. Die Ausbilder Waldemar Freudenberg (IT) und Markus Rauch (Qualitätswesen) gaben einen detaillierten Einblick in die Aufgaben von IT-Abteilung und Werkstofflabor und weckten mit praktischen Übungen Begeisterung. So durften zwei Mädchen eigene Software entwickeln, zwei andere fertigten ein Schliffbild und untersuchten es.