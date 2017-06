Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

09.06.2017

Was sich hinter der "Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses Storg" verbirgt, ist schlicht und ergreifend das größte Wohnbauprojekt der letzten 20 Jahre in der Herzogstadt. Mittlerweile fügen sich bei diesem Millionen-Vorhaben weitere Puzzleteile zusammen. Als Vertriebspartner holten sich die Planer die Sparkasse Amberg-Sulzbach ins Boot.

34 Wohnungen

Öffentlichers Interesse

Die Maßnahme stößt auf breites Wohlwollen, der Startschuss wird sehnlichst erwartet. Markus Gildner und Thomas Roidl verbreiteten als Projektanten bei der Pressekonferenz zum Vertriebsstart eine durchaus positive Stimmung in Sachen Umgestaltung des riesigen Betonklotzes am östlichen Eingang zur Altstadt.Möglich sei nach baurechtlicher Genehmigung nunmehr eine Aufstockung des Gebäudes um bis zu drei Vollgeschosse. An der Gesamthöhe - gemessen am oben aufgesetzten Technikraum - werde sich aber dennoch nichts ändern. Die Solgarden GmbH zeigt sich als Bauträger angetan von der Aussicht, die sich sowohl über die Sulzbacher Altstadt als auch in Richtung Annaberg bietet: "Diese Wohnlage ist sicher nichts von der Stange. Hier öffnen sich ganz neue Perspektiven", gab sich Gildner bei der Detailvorstellung überzeugt.Die Endplanung des Architekturbüros von Professor Jens Wittfoht sehe aktuell zehn Wohnungen pro Etage mit Größen von 36 bis 132 Quadratmetern Fläche und ein bis vier Zimmern vor. Im Penthouse-Geschoss kommen zusätzlich noch vier Wohnungen von 126 bis 218 Quadratmeter dazu. Am Ende werden insgesamt 34 Wohnungen zur Verfügung stehen, die vor allem durch die Ausblicke aufs "Dach der Stadt" punkten sollen. Nach Angaben der beiden Projektanten habe sich nach ersten Vorstellungen und Besichtigungen eine rege Resonanz entwickelt. Dies betreffe aber nicht alleine die Wohnbebauung, sondern umfasse auch die für Gastronomie, Ärzte und Büros vorgesehenen beiden Geschosse. Seit letzter Woche laufen die Reservierungen. Bis zum Spätherbst sollen 50 Prozent der Einheiten an den Mann gebracht sein. Markus Gildner und Thomas Roidl gehen von einem Baubeginn 2018 aus, die garantierte Bezugsfertigkeit geben sie mit 2019 an."Von Anfang an war der Vertriebserfolg eines der wichtigsten Machbarkeitskriterien. Als Partner haben wir das Projekt mit unserem Know-how von Anfang an begleitet", merkt Sparkassen-Vorstandsmitglied Werner Dürgner beim Pressegespräch an. Für die seiner Ansicht nach einzigartige Immobilie trage die Sparkasse Amberg-Sulzbach mit bis zu 8,5 Millionen Euro zur finanziellen Absicherung des Projekts bei. "Dieser Entscheidung ging eine genaue Prüfung des Projekts und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Projektanten voraus", unterstreicht der Kreditgeber, der mit diesem Vorhaben eine "positive Stadtentwicklung in Sulzbach-Rosenberg weiter begleiten will".Den beiden Trägern der Maßnahme sei auch durchaus bewusst, dass der Umgestaltung der ehemaligen Storg-Immobilie ein hohes Maß an öffentlichem Interesse zukomme. "Bei uns haben sich die Prominenz des Standorts und die Formsprache der 1960er Jahre dauerhaft eingeprägt. Wir schaffen eines der attraktivsten Wohngebäude in der Stadt, vielleicht sogar der gesamten Region", verbreiteten die Projektpartner abschließend Optimismus.