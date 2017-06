Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

12.06.2017

23

0 12.06.201723

Dreieinhalb Stunden Zeit nahmen sich 18 CSU-Mitglieder und Gäste aus Illschwang, um hinter die Kulissen des Logistikunternehmens Stahlgruber in Sulzbach-Rosenberg zu schauen. Die Führung der Gruppe übernahm Lagerleiter Gerald Habermehl (rechts), der auch für die Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung des Unternehmens zuständig ist. Er stellte Stahlgruber als zweitgrößten Arbeitgeber in der Herzogstadt vor. 1995 eröffnet, befinde sich der Standort aktuell in der achten Ausbaustufe. Der Betrieb setze in seinen Abläufen modernste Technik ein, die Habermehl am Modellen anschaulich machte. Als Dankeschön bekam er am Ende von Werner Englhard, der den Besuch seitens des CSU-Ortsverbands Illschwang organisiert hatte, einen Gutschein überreicht. Bild: no