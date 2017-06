Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

01.06.2017

01.06.2017

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Arbeitsagentur Sulzbach-Rosenberg sinkt in rekordverdächtiger Weise: Von April auf Mai ging sie noch einmal zurück, und zwar von 2,8 auf 2,7 Prozent. Im Mai 2016 hatte sie bei 2,9 Prozent gelegen.

Mitte Mai waren laut Pressemitteilung der Arbeitsagentur im Bezirk Sulzbach-Rosenberg rund 700 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet, rund 20 Personen beziehungsweise 2,5 Prozent weniger als im April. Im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres sank die Arbeitslosigkeit um 50 Personen bzw. 6,8 Prozent. Im Laufe des Berichtsmonats meldeten sich rund 240 Personen arbeitslos, 20 Personen oder 8,2 Prozent weniger als im Mai 2016."Die Rückrufe der vorübergehend entlassenen Personen in saisonabhängigen Branchen sowie die positive wirtschaftliche Entwicklung im Sulzbach-Rosenberger Geschäftsstellenbezirk haben die Arbeitslosigkeit nochmals verringert", stellte Geschäftsstellenleiter Manfred Tröppl in seinem Gesamtresümee fest. Die Nachfrage nach Fachkräften und auch für Helfertätigkeiten zog insbesondere in den Industriebranchen Metall, Elektro und Lager/Logistik sowie im Handwerk weiter an. Im Gaststättengewerbe herrscht nach wie vor reges Interesse an Fach- und Hilfskräften für Küche und Service. Bei den Büroberufen und im Handel ist keine signifikante Belebung des Arbeitsmarktes zu verzeichnen.Das Stellenangebot ist insgesamt leicht angestiegen. Im Sulzbach-Rosenberger Agenturbezirk waren rund 340 sozialversicherungspflichtige Stellen zur Besetzung gemeldet, 20 Angebote beziehungsweise 6,2 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.