09.03.2018

"Wir stellen ein: Werkzeugmacher, Einrichter. Wir bilden aus: Feinwerkmechaniker." Die Tafeln vor den Werken sind nicht zu übersehen. Und trotzdem haben sie immer mehr nur Symbolcharakter. Industrie und Handwerk finden keine Fachkräfte mehr. Auch in Sulzbach-Rosenberg.

Drei pro Jahr wären ideal für die Personalstruktur. Und von denen sollte dann auch mindestens einer bleiben.

Besonders deutlich wird das in einem Mischbetrieb. Der Amberger Werkzeugbau bräuchte dringend neues Personal, doch das ist rar. Feinwerkmechaniker oder Werkzeugmacher, das sind die Haupt-Arbeitsberufe in dem Betrieb. Dann gibt es noch technische Produktdesigner, Industriekaufleute und andere Berufe unter den insgesamt 120 Beschäftigten. Das familiengeführte Unternehmen ist 45 Jahre alt, im Industriegebiet Unterschwaig angesiedelt und hat vor kurzem einen Mitarbeiter der ersten Stunde in Rente geschickt - lange Zugehörigkeiten sind die Regel.Aber auch hier gibt es natürlich Fluktuation. Diese durch Ausbildung aufzufangen ist aber genau das Problem: "Wir hatten 2015 zehn Bewerbungen, drei Vorstellungsgespräche und zwei neue Azubis, 2016 waren es acht Bewerbungen, ein Gespräch und ein Neuer, 2017 dagegen nach massiver Werbung 27 Bewerbungen, sechs Termine und endlich drei neue Mitarbeiter", erläutert Annerose Schubert. "Für heuer ist noch nichts entschieden. Drei pro Jahr wären ideal für die Personalstruktur. Und von denen sollte dann auch mindestens einer bleiben."Schubert bildet die Industriekaufleute aus, und ihr Mann, Rolf Schubert, steuert als Geschäftsführer die Geschicke des Familienunternehmens. Beide bedauern, dass die Qualifikation der Bewerber immer mehr absinke. Gefragt seien nicht nur Hochqualifizierte, die dann sowieso nach der Ausbildung weiter zögen, sondern ganz normale, gute Hauptschul-Absolventen. "Aber wenigstens mit Mathe müsste es passen", setzt Schubert bei dem technisch anspruchsvollen Beruf voraus. Auch die Berufsschul-Ausbildung sei sehr anspruchsvoll geworden. Leider kämen aber immer weniger geeignete Bewerber zum Gespräch.Dabei ist der Beruf attraktiv und gesucht. "Es gibt kaum einen arbeitslosen Feinwerkmechaniker", schildert Rolf Schubert die Arbeitsmarkt-Situation. Gefragt ist auch die Weiterbildung zum Meister oder Techniker, doch hier sind die Stellen naturgemäß dünn gesät.Und genau hier setzt die neue Strategie der Schuberts an: Sie wollen ihre Leute in der Firma selbst weiterqualifizieren. "Ein bei uns ausgebildeter Feinwerkmechaniker mit einem zusätzlichen Spezialgebiet und entsprechender Funktion in der Firma hilft sich und uns mehr als ein weitergebildeter Handwerks- oder Industriemeister, der keine entsprechende Position besetzen kann", erklärt Rolf Schubert.Diese Taktik werde in Zukunft verstärkt angewandt, da sind sich die Schuberts einig. Und auch die Unterstützung ihrer Auszubildenden, damit diese ihre Schul- und Berufsausbildung schaffen, ist ihnen ein Anliegen. Schließlich sind mehr als zwei Drittel der Beschäftigten "Eigengewächse".Vom Arbeitsamt kommt wenig bis gar nichts. Die dort gemeldeten offenen Stellen würden nur in seltenen Fällen aus dieser Börse besetzt - zu dünn sei hier der Arbeitsmarkt. Die Schuberts müssen sich selbst behelfen, gegen die Konkurrenz aus der Industrie kämpfen, die ihnen gute Leute wegschnappt. Sie müssen ihre Azubis intensiv betreuen und den Ausgelernten attraktive Arbeitsplätze bieten.