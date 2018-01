Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

Der Gesundheit der Tiere soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese Forderung zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahresversammlung der Kreisrinderzuchtgenossenschaft mit ihren Referaten im Gasthaus Zum Wulfen.

Weniger Betriebe

Kreisausschuss gewählt

"Mufflon" ausgezeichnet

Vor 25 Jahren wurde der Kreisverband der Rinderzuchtgenossenschaft Amberg-Sulzbach aus der Taufe gehoben, erinnerte Erich Pilhofer: Er war von Beginn an bis zuletzt als Vorsitzender tätig. Obwohl seitdem zahlreiche Rinderzüchter aus wirtschaftlichen Gründen die Produktion eingestellt haben, sei in Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Behörden und Verbänden wegen der Preissituation einiges erreicht worden. Es sei deshalb sinnvoll, wenn die Betriebe die Treue zum Kreisverband auch in Zukunft fortsetzen würden.Die Bilanz könne sich sehen lassen, konstatierte 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein, der Grüße der Stadt Sulzbach-Rosenberg überbrachte. Die Zahlen zeigten, dass die Landwirtschaft, trotz des Rückgangs von Betrieben, ein wirtschaftlicher Faktor in der Region sei. Der Landkreis stehe hinter der Landwirtschaft, sicherte stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann zu, die zugleich tiefen Respekt für die züchterischen Leistungen äußerte. Trotz unterschiedlicher Produktionen und verschiedener wirtschaftlicher Situationen, sollte bei den Landwirten die Zusammengehörigkeit im Vordergrund stehen, empfahl der Kreisobmann des BBV Peter Beer.Seit 1972 - mit 731 Rinderbetrieben - ging die Zahl bis 2017 auf 581 zurück, teilte der Zuchtleiter des Rinderzuchtverbands Oberpfalz, Dr. Thomas Nibler, mit. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl der Kühe von 25 129 auf 22 340, wobei sich der Stand in den letzten Jahren stabilisiert habe.Bei der Zucht von Tieren und dem damit gewünschten wirtschaftliche Erfolg spiele die gezielte Paarung eine eminent wichtige Rolle. 2017 gab es insgesamt 3391 Bullenmütter im Zuchtprogramm, deren Zahl sich nach verschiedenen Ausscheidungsgründen wie Euter und Melkbarkeit, Fundament, Mindestleistung, Rahmen, Bemuskelung und sonstige Gründe auf 2145 Bullenmütter reduzierte.Auch sollte die Gesundheit eine große Rolle spielen. Denn nur gesunde Tiere seien in der Lage, eine hohe Milchqualität zu erzielen, sagte Nibler, der über die Erstbesamungen, die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung und die Vermarktung von Rindern informierte. Anhand der Vorstellung eines Betriebes schilderte Haltungsberater Sebastian Hösl, welche Mängel vorhanden sein können und welche Maßnahmen sinnvoll sind, um den Kuhkomfort zu erhöhen. Damit lasse sich ein Beitrag zur Gesundheit und zur Steigerung der Milchproduktion leisten. Liegeboxen, Laufflächen, Futtertischgestaltung, Lichtsituation und Ähnliches sollten dabei beachtet werden.Nach dem Jahres- und Kassenbericht durch Hans Dehling, dem Revisionsbericht durch Hans Pirner und der Entlastung wurden Uwe Herrmann (Dollmannsberg), Hans Pirner (Pürschläg), Thomas Stepper (Ehringsfeld), Andreas Siegert (Krickelsdorf), Martin Hubmann (Iber) und Steffie Roth (Kühndorf) gewählt.An der Spitze der Ehrungen stand Helga Luber (Schnellersdorf), die als "Kuhprofi 2017" und als Züchterin des Bullen "Mufflon" ausgezeichnet wurde. Bei den positiv geprüften Bullen war Georg Schwab (Lintach) mit "Waldfuchs" und "Zur Freude", Helmut Janner (Thansüß) mit "Weigand", Josef Hubmann (Iber) mit "Waliser" erfolgreich.Die höchste Lebensleistung bei Kühen im Jahr 2017 erzielte Christian Graml (Kotzheim) mit "Tatiana" und "Hallo" sowie Andreas Wendl (Mausdorf) mit "Nany". Für die höchste Herdenleistung wurden Brigitte und Wolfgang Ströhl (Sigras) und für die höchste Jahresleistung Werner Rupprecht (Ohrenbach) prämiert.Die Auszeichnung für treue Andienung von Nutzkälbern zur Festvermarktung in Seibertshof/Luhe erhielt Alfred Götz (Haar), für treue Andienung von Zucht- und Nutzkälbern am Markt in Schwandorf Reinhold Niebler (Geigenwang) und für die beste Marktbeschickung von Großvieh auf dem Schwandorfer Zuchtviehmarkt Ulrike Höllriegl (Ursensollen).Mit einem Geschenkkorb wurde der bisherige Vorsitzende Erich Pilhofer, der seit 25 Jahr das Zepter in der Hand hatte, verabschiedet.