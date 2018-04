Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

29.04.2018

Nach zweijähriger Unterbrechung kehrte er am 1. Oktober 1980 zur Raiffeisenbank zurück und übernahm die Leitung der Geschäftsstelle in Schwend, ab November 2002 im Zuge einer Neuorganisation auch die Personalverantwortung für die Geschäftsstellen in den Gemeinden lllschwang und Birgland.Mit der Zusammenführung der Zweigstellen Schwend und Illschwang verantwortete Hubert Lang dann die Leitung der neu geschaffenen Einheit in Illschwang im Jahr 2015 und führte diese seither mit großem Erfolg. Er war als Vermögensberater ein geschätzter, mit einem hohen Maß an Kompetenz agierender Gesprächspartner seiner Kunden, bei denen er sich großer Beliebtheit erfreute.Am 30. April beendet er nun seinen aktiven Dienst und übergibt die Verantwortung für die Raiffeisen-Geschäftsstelle in Illschwang an seinen Nachfolger Christoph Michl . Die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg freute sich bei der Vorstellung sehr, mit Christoph Michl einen im Geschäftsgebiet der Filiale Illschwang bestens bekannten und verwurzelten Bank-Fachmann präsentieren zu können. Christoph Michl hat von 2004 bis 2007 seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und ist seither im regionalen Bankumfeld tätig. Er verfügt damit bereits über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung und hat auch bereits Fortbildungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Seit 2009 habe er bereits eine ähnlich strukturierte Geschäftsstelle geleitet und bringe somit ein hervorragendes Fundament an Leitungserfahrung mit, lobten die beiden Vorstände Erich Übler und Martin Sachsenhauser. Dies sei eine solide Basis für eigenständiges Agieren als Geschäftsstellenverantwortlicher. Die Vorstände der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg wünschten auch im Namen der Kollegen Hubert Lang Gesundheit und Zufriedenheit für den "Unruhestand", Christoph Michl viel Freude an der Arbeit und großen Erfolg bei den Kunden. Hubert Lang bedankte sich bei seinen Genossenschaftsbank-Kollegen für die hervorragende und kollegiale Zusammenarbeit und den Kunden für die langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen, das sie auch seinem Nachfolger schenken sollten.