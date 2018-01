Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

4

0 31.01.2018

Die Arbeitslosigkeit stieg im Bereich Sulzbach-Rosenberg von Dezember auf Januar deutlich um 22 Prozent an. Wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, erhöhte sich die Quote von 2,8 auf 3,4 Prozent. Im Januar 2017 hatte sie 3,7 Prozent betragen.

Mitte Januar waren in der Sulzbach-Rosenberger Arbeitsagentur 871 Arbeitnehmer erwerbslos gemeldet. Das waren 156 mehr als im Dezember, aber 69 weniger als vor einem Jahr. "Im Januar machte sich der Wintereinbruch auch auf dem Arbeitsmarkt im Geschäftsstellenbereich Sulzbach-Rosenberg bemerkbar", sagte deren Leiter Manfred Tröppl."Betroffen waren aber ausschließlich Beschäftigte in den Außen- oder Saisonberufen", fügte er hinzu. Einen weiteren Anstieg in den nächsten beiden Wintermonaten erwartet Tröppl nicht.Im Laufe des Berichtsmonats meldeten sich rund 320 Arbeitnehmer neu oder erneut arbeitslos, 100 Personen bzw. 46 Prozent mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar des vergangen Jahres meldeten sich 50 Personen bzw. 14 Prozent weniger als arbeitssuchend.Obwohl der Stellenzugang in dieser Jahreszeit üblicherweise verhalten ausfalle, seien viele freie Stellen gemeldet, heißt es in der Pressemeldung weiter. Im Januar gingen bei der Arbeitsagentur und im Jobcenter rund 70 sozialversicherungspflichtige Jobangebote aus den Betrieben ein. Insgesamt betrage der Bestand 365 Arbeitsstellen; im Vergleich zum Vorjahresmonat 85 mehr.