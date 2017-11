Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

08.11.2017

"Wichtigstes Kapital eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Ohne sie gibt es keine nachhaltigen Unternehmensgewinne und demzufolge kein Eigenkapital. Wichtigster Erfolgsfaktor für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank sind Mitarbeiter, die dauerhaft für die Kunden als Ansprechpartner die Nähe zu unseren Kunden leben", so Übler. Mit seinem Vorstandskollegen Martin Sachsenhauser beleuchtete er die Werdegänge der Jubilare.Sabrina Gebhardt begann 2007 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau in der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss wurde sie zunächst im Service eingesetzt, absolvierte aber dann ihre persönliche Fortbildung zum Bankfachwirt an der Akademie Bayerischer Genossenschaften. "Seit einigen Jahren ist sie ein Fixpunkt der Kundenberatung in der Hauptstelle."Anja Zagel nahm 1992 als Angestellte ihre Tätigkeit am Schalter in der Geschäftsstelle Edelsfeld auf, wurde in der Buchhaltung eingesetzt, arbeitete im Service in Schlicht und Vilseck. Mit der zweiten Berufsausbildung mit dem Ziel "Bankkauffrau" habe sie die nächste Stufe auf dem beruflichen Weg erfolgreich abgeschlossen. Es folgten Seminare an der Akademie Bayerische Genossenschaften und der Wechsel in die Kundenberatung, aktuell in Vilseck.Irmgard Kohl trat ebenfalls 1992 in die damalige Raiffeisenbank Edelsfeld ein. Nach fünfeinhalbjähriger beruflicher Auszeit aus familiären Gründen haben bei der Rückkehr in den Beruf nach Vilseck ihr Faible für das Wertpapiergeschäft und ihr breites Fachwissen sie schnell zu einer von Kunden geschätzten Beraterin werden lassen, insbesondere für Wertpapier- und Fondsanlagen.Sabine Luber startete 1992 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und ist seither in der Kreditabteilung ("Marktunterstützung Kredit") eingesetzt für Kreditanträge im Privatkundengeschäft. "Mit 22 Jahren Berufserfahrung in Verbindung mit ihren fundierten Kenntnissen hat sie einen sicheren Blick und ein hohes Gespür für Risiken."Thomas Hollweck begann seine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Raiffeisenbank Sulzbach-Hahnbach 1992. Sein beruflicher Weg führte ihn 1996 in den EDV-Bereich, wo er Erich Übler unterstützte, damals Leiter des EDV-Bereiches. Mit Abschluss der technischen Fusion Sulzbach-Hahnbach und Edelsfeld-Königstein im Oktober wurde er stellvertretender Leiter des IT-Bereiches. Allen Mitarbeitern galt der Dank des Vorstands.