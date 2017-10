Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

09.10.2017

"Plastic is a Killer", sagt Nadine Schubert. Wie man im Alltag Plastik vermeidet, ohne die Lebensqualität einzuschränken, beschreibt sie in ihrem neuen Buch "Noch besser leben ohne Plastik". Der Erdcharta-Verein Nordbayern lud sie ein, es im St.-Anna- Krankenhaus vorzustellen.

Kasteien Sie sich nicht, sondern konsumieren Sie bewusster. Nadine Schubert

(gac) Seit 2013 leben Nadine Schubert, ihr Mann und ihre zwei Kinder ohne Plastik: "Weil ich das so bestimmt habe", wie die selbstbewusste Autorin sagt. Und das fängt beim Verzicht auf Verpackungen bei Lebensmitteln nur an.Wenn man zum Bäcker und zum Fleischer, zum Hofladen des benachbarten Bauern und zum regionalen Bioladen geht, bekommt man seine Lebensmittel auch ohne Verpackung. Für den Transport empfiehlt die Autorin Glas-, Keramik oder Edelstahlbehälter. "Es gibt kein Gesetz, das verbietet, mitgebrachte Behälter zum Befüllen auf die Verkaufstheke zu stellen", betont Schubert. Nur hinter die Theke dürfen sie nicht.Schwieriger werde es bei Kosmetika. Hier sei oft nicht nur die Tube aus Plastik, sondern auch der Inhalt. Viele Cremes enthalten Polymere, also Kunststoffe, die dann als Mikroplastik im Abwasser landen. "Sie müssen als Kunde Druck auf die Hersteller erzeugen, dass diese umweltschädlichen Kunststoffe nicht mehr verwendet werden", rät Schubert. Als Beispiel, wie so etwas wirken kann, erwähnt sie die früher allgegenwärtigen Aluminiumsalze in Deos. Heute gebe es fast nur noch Deos ohne diese gesundheitsgefährdenden Stoffe, weil die Kunden darauf achten.Reinigungsprodukte macht Schubert aus Kernseifenflocken und unparfümierter Olivenölseife. Sie hat durch viel Experimentieren sogar ein funktionierendes Rezept für selbstgemachten Spülmaschinenreiniger gefunden. Hier könne man auch viel Geld sparen, weil die Grundstoffe relativ billig sind. Wichtig ist der Autorin, dass man auf nichts verzichten muss. "Kasteien Sie sich nicht", rät sie, "sondern konsumieren Sie bewusster."Nadine Schubert: "Noch besser leben ohne Plastik", oekom-Verlag, ISBN: 978-3-96006-015-4___Weitere Informationen: