Sulzbach-Rosenberg

11.12.2017

Die strategische Neuausrichtung lag in der Luft: Der Vorstand der Stahlgruber Otto Gruber AG verkauft sein Unternehmen für 1,5 Milliarden Euro an ein Schwergewicht im internationalen Kfz-Teilehandel, die LKQ Corporation mit Sitz in Chicago (Illinois). Es lagen mehrere Kaufangebote vor.

Mehr als 700 der 6600 Stahlgruber-Beschäftigten arbeiten im riesigen Logistikzentrum in Sulzbach-Rosenberg. In diesen Oberpfälzer Standort im Industriepark Ost investierte Stahlgruber seit 1993 rund 100 Millionen Euro, davon erst im Vorjahr 36 Millionen Euro. Mit dem Verkauf reagiert die Stahlgruber AG auf den sich dramatisch verändernden Autoteile-Großhandel, der durch das E-Auto vor einem enormen Wandel steht.In einer Pressemitteilung spricht Stahlgruber von einer fortschreitenden Konsolidierung des Autoteile-Großhandels in Europa. Bei der Auswahl des strategischen und langfristigen Investors habe insbesondere auch das Wohl der Mitarbeiter eine tragende Rolle gespielt. Der neue Eigentümer weist eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar auf, der Börsenkurs hat sich in den vergangenen 5 Jahren fast vervierfacht.