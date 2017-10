Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

05.10.2017

Bagger schieben Erdreich beiseite, Pflocken markieren die Grundstücksgrenzen: Es geht voran im neuen Gewerbegebiet Kauerhof, einem der Aushängeschilder der Wirtschaftsförderung in der Herzogstadt. Das darf auch sein, denn die Stadt hat viel Geld in Erschließung und Ausbau gesteckt.

Fast zehn Hektar

Viel Geld investiert

Viele Kleine sind besser

Schon 2006 wurde der Bebauungsplan wirksam, erinnert sich Hans-Jürgen Winter von der Liegenschaftsverwaltung im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Amtsleiter für Wirtschaftsförderung hat dieses und auch andere Industrie- und Gewerbegebiete in der Stadt begleitet - Kauerhof ist das jüngste der sechs.2014 sei der Grunderwerb abgeschlossen gewesen, die Stadt verfügte somit über 9,9 Hektar neue Fläche. Zunächst entstand die Franz-Sollfrank-Straße, die sich aus dem bestehenden Gebiet nach Westen erstreckte. Rund zwei Hektar Wald mussten gerodet werden.Die Erschließung teilte sich in drei Bauabschnitte auf. Jetzt verfügen alle Interessenten über Kanal im Trennsystem Niederschlagswasser/Schmutzwasser, Strom, Wasser und Kommunikationsverbindung. Nur die Anbindung an die B 14 ist noch nicht realisiert. Seit 2016 gibt es dort auch eine Abzweigung, die Helmut-Lösch-Straße. Entlang dieser beiden neuen Trassen gruppieren sich die neuen Ansiedler. Neun Flächen verschiedenster Größe sind bereits verkauft, insgesamt fast sieben Hektar. Den größten Ankauf tätigte die Firma Elastoform, die sich rund 26 000 Quadratmeter angrenzend an ihr jetziges Domizil sicherte. Es gibt aber auch kleinere Grundstücke mit 1300 Quadratmetern.Wegen diverser Neuentwicklungen bei der Vergabe musste das ursprünglich an der Sollfrank-Straße vorgesehene Regenrückhaltebecken nach Osten an die Kauerhofer Straße verlegt werden. Zwei unterirdische Zisternen mit Löschwasser wurden bei der Erschließung aus Brandschutzgründen gleich ins neue Gebiet integriert.Das alles kostete die Stadt eine Menge Geld, allein der zweite Erschließungsabschnitt rund 440 000 Euro. Insgesamt dürfte wohl, den Grunderwerb und das Rückhaltebecken eingeschlossen, die Gesamterschließung des Gewerbegebiets Kauerhof bisher auf gut vier Millionen Euro gekommen sein.Aber es gibt auch etwas dafür. Konservativ geschätzt, liegen gut die Hälfte aller 8800 Arbeitsplätze in der Stadt in den Industrie- und Gewerbegebieten. Darunter fallen neben Kauerhof der Industriepark Ost, Eisenhämmerstraße/Unterschwaig, Maxhütte Ost/West, Lohe I und Lohe II. In fast allen Gebieten sind übrigens noch Flächen verschiedenster Größen verfügbar, unter anderem im Industriepark Ost noch eine allerdings unerschlossene Reserve von rund zehn Hektar.Klare Absicht der Stadt ist es, erklärt Hans-Jürgen Winter abschließend, dass man auf Vielfalt setzt bei den Gewerben und auf jeden Fall eine erneute Monostruktur vermeiden will: "Viele kleinere Firmen statt eines Riesen". Die Strategie geht auf, die Beschäftigung steigt. Und bald gehen auch im Westen von Kauerhof neue Lichter an, wenn die ersten Betriebe aufsperren.