Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

05.11.2017

3

0 05.11.2017

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Sulzbach-Rosenberg ging die Arbeitslosigkeit von September auf Oktober spürbar zurück. Mitte Oktober waren dort rund 670 Personen arbeitslos gemeldet, rund 90 Personen bzw. 11,4 Prozent weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Oktober des vergangenen Jahres liegt die aktuelle Arbeitslosigkeit um rund 70 Personen bzw. 9,7 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote sank von 2,9 Prozent im September auf 2,6 Prozent im Oktober. Vor einem Jahr lag die Quote im Oktober bei 2,9 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit erreichte im Oktober mit 2,6 Prozent einen weiteren Tiefstand, nachdem es bereits von Mai bis Juli eine sehr niedrige Quote von 2,7 Prozent gab. "Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen sind voll ausgelastet, und die Unternehmen berichten von einem hohen Auftragsniveau, das weit in das nächste Jahr hineinreicht. Das sind beste Voraussetzungen für weitere Einstellungen", so Geschäftsstellenleiter Manfred Tröppl.Die beachtliche Nachfrage nach Fachkräften ist in allen Branchen ungebrochen. Auch für Helfertätigkeiten sind die Chancen gut. Lediglich für Büroberufe und im Handel sind nicht genügend Angebote am örtlichen Arbeitsmarkt vorhanden. Insbesondere fehlen Angebote für die von den Bewerbern gewünschten Arbeitszeiten.Die Unterstützung der Betriebe bei der Gewinnung der dringend benötigen Fachkräfte sieht Tröppl als eine der wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter. Deshalb genießt die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Arbeitsuchenden, zum Beispiel mit Bildungsgutscheinen für Anpassungsqualifizierungen oder Umschulungen, vorrangige Priorität bei den Integrationsmaßnahmen.Die lebhafte Kräftenachfrage blieb stabil. Seit Jahresbeginn meldeten Betriebe und Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und des Jobcenters - ähnlich wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres - 970 neue sozialversicherungspflichtige Stellen.