Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

29.09.2017

29.09.2017

Mitte September waren in der Sulzbach-Rosenberger Arbeitsagentur rund 760 Personen gemeldet, die eine neue Stelle suchten. Vor einem Jahr waren es rund 40 mehr gewesen. Die Arbeitslosenquote sank von 3,1 Prozent im August auf 2,9 Prozent im September, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit 1. September fanden etwa 260 Arbeitssuchende eine neue Beschäftigung. Im Gegenzug meldeten sich rund 200 Arbeitnehmer neu oder erneut arbeitslos. "Der Arbeitsmarkt im Geschäftsstellenbezirk Sulzbach-Rosenberg blieb weiter dynamisch, die günstige Entwicklung hielt an. In den Bereichen der Industrie, Handwerk und Dienstleistungen stimmen die wirtschaftlichen Rahmendaten", stellt der Leiter der Agenturgeschäftsstelle, Manfred Tröppl, fest.Vor dem Hintergrund, dass der Zeitraum für Stellenbesetzungen in immer mehr Branchen und Tätigkeiten länger wird, appelliert Tröppl an alle Arbeitssuchenden, das vorhandene Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur und des Jobcenters zu nutzen. Qualifizierung sei oft der "Schlüssel" für die Stellenbesetzung.Die auf hohem Niveau liegende Kräftenachfrage der Arbeitgeber entwickelte sich im September insgesamt leicht rückläufig. Seit Jahresbeginn meldeten die Betriebe 850 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote, 80 Offerten bzw. 8,6 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Der Einstieg für Lehrstellenbewerber sei noch nie so leicht gewesen wie jetzt. Angesichts vieler noch unbesetzter Ausbildungsplätze hätten auch Späteinsteiger ein interessantes Angebot zur Verfügung.