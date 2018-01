Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

Deutschlandweit waren es 1500 Tonnen Tüten mit haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Konfitüre oder Keksen. Dieses Rekordergebnis der Aktion "Gemeinsam Teller füllen" wurde erbracht von Kunden, die diese Spendentüten bei den Rewe-Märkten und bei Nahkauf kaufen konnten.

Der Gesamtwert der Lebensmittelspenden, der von Rewe noch einmal um Lebensmittel im Wert von 200 000 Euro aufgestockt wurde, beträgt 2,43 Millionen Euro.Auch bei Rewe in Kümmersbruck, Sulzbach-Rosenberg, Hirschau und bei Nahkauf in Vilseck wurde fleißig gespendet. So kamen insgesamt 730 Tüten zusammen, die der Amberger Tafel zur Verfügung gestellt wurden.254 Tüten im Wert von je fünf Euro übergab die Geschäftsführerin des Sulzbach-Rosenberger Marktes, Denise Ritterescu, an die Vorsitzenden der Amberger Tafel, Bernhard Saurenbach und Irmgard Buschhausen. Beide freuten sich sehr über die deutliche Steigerung der Spenden zum Ergebnis vom letzten Jahr.