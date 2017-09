Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

21.09.2017

Sulzbach-Rosenberg/Poing. Einer der großen internationalen Händler in der Kfz-Reparatur-Branche, die Stahlgruber AG, prüft einen "möglichen Verkauf" beziehungsweise strategische Partnerschaften. Dies geht aus einem der Redaktion vorliegendem Schreiben an die Mitarbeiter hervor. Dem Vernehmen nach fällt die Entscheidung noch in diesem Jahr. Mehr als 700 der insgesamt 6500 Beschäftigten des Unternehmens haben ihren Arbeitsplatz im riesigen Logistikzentrum in Sulzbach-Rosenberg. In diesen Oberpfälzer Standort im Industriepark Ost investierte Stahlgruber seit 1993 rund 100 Millionen Euro, davon erst im vergangenen Jahr 36 Millionen Euro.

Mit der strategischen Neuausrichtung reagiert die Stahlgruber AG auf den sich international dramatisch verändernden Autoteile-Großhandel, der unter anderem durch das E-Auto vor enormen Herausforderungen steht. Verschiedene Autokonzerne nahmen jüngst die Ersatzteil-Versorgung sogar selber in die Hand. Aus gut informierten Kreisen verlautet, dass sich Stahlgruber vor diesem Hintergrund für die "nächsten 20 bis 30 Jahre" erfolgreich positionieren und entwickeln will - "zum Wohl der Gesellschaft und ihrer Mitarbeiter".