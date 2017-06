Freizeit Tännesberg

28.06.2017

51

0 28.06.201751

40 Jahre gibt es schon die Fanfarengruppe der Kolpingsfamilie Tännesberg. Dies feiert die Truppe am Samstag mit einem besonderen Motto.

Festprogramm Aufstellung zum Kirchenzug ist am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr am früheren Forstamt in der Oberviechtacher Straße. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Wilhelm Bauer beginnt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael. Anschließend kommt jeder auf seine Kosten, entweder beim gemütlichen Beisammensein in der Weinlaube oder bei der Partymusik mit DJ Rais. (es)

(es) Die Gründung geht auf einen reinen Zufall zurück. Als 1976 der "Pfarrerstodl" der Spitzhacke zum Opfer fiel, kam eine Kiste mit drei Fanfaren zum Vorschein. Die fehlenden Mundstücke und zwei Trommeln kaufte man dazu.Andreas Augustin, die Brüder Gerhard und Werner Braun spielten die Fanfaren, Gerhard Friedl und Erwin Glas die Trommeln. Das Spielen brachte ihnen Paul Braun bei. Mit fünf Musikern hat die beispielhafte Erfolgsgeschichte begonnen, ein Glücksfall für die Gemeinde.Die stete Aufwärtsentwicklung lässt sich an Zahlen festmachen. Heute zählt die Gruppe 43 Aktive und kennt keine Nachwuchsprobleme. Erst vor wenigen Tagen sind 5 Jugendliche wieder dazugekommen. In ihren schmucken Gwandln, entworfen von Josef Grötsch und Stoff von seinem Bruder Karl, sind die Spieler bei ihren Umzügen ein Hingucker.Seit Beginn der 1990er Jahre hat Uschi Haubmann die Gewänder genäht. Finanziell wurde die Gruppe von der Gemeinde und von der örtlichen Kolpingsfamilie unterstützt und hatte in Altlandrat und Ehrenbürger Simon Wittmann immer einen großen Fürsprecher. Nach Hubert Braun (1983 bis 1995) und einem Jahr von Norbert Dobmeier, der seit Beginn Schatzmeister ist, leitet seit 1997 Rainer Dobmeier die Fanfarengruppe mit großem Erfolg, der bei der Kolping-Diözesanwallfahrt im Mai auf den Fahrenberg von Diözesanpräses Stefan Wissel für seine Verdienste geehrt wurde.Vier Mal (2005, 2007, 2010, 2016) spielte die KF-Fanfarengruppe beim Schützen- und Trachtenfestzug am Oktoberfest in München mit und hatte zwei Einladungen nach Rom (2008, 2017). Sie ist ein fester Bestandteil beim St.-Jodok-Ritt, viele Jahre auch schon beim Weihnachtsmarkt in Guteneck am Start und pflegt gute Kontakte zu den "Wobachspatzen" in Bietigheim in Baden-Württemberg.Lang ist die Liste ihrer Auftritte in der Region, zuletzt beim Heimatfest in Waldthurn und demnächst auch in Moosbach. Die Fanfarengruppe hat deshalb am Samstag, 1. Juli, allen Grund zum Feiern. Als Motto dazu haben die Verantwortlichen "40 Jahre sexy Beine" gewählt.