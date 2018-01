Freizeit Tännesberg

03.01.2018

Bei der 43. Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Tännesberg und Umgebung verschlägt es dem Ausstellungsleiter und dem Vorsitzenden fast die Sprache. Nur mit Mühe können sie sich gegen das Geschnatter der vielen Zwergenten durchsetzen.

Alfred Sauer, Chef des Kleintierzuchtvereins Pfrentsch, bezeichnete die Arbeit von Kleintierzüchtern als "Hobby an 365 Tagen". An Silvester und Neujahr präsentierten sie sich mit ihren Tieren der Öffentlichkeit. Vorher hatten sich 3 Preisrichter die 269 Tiere von 18 Ausstellern genau angeschaut. Über die Bewertungen informierten sich die Besucher an den einzelnen Käfigen. Vorsitzender Hans Putzer war zufrieden: 37 mal hervorragend mit 96 Punkten, 48 mal sehr gut mit 95 und 73 mal sehr gut mit 94 Zählern.Ausstellungsleiter Günther Schultes eröffnete an Silvester um 10.15 Uhr in der vereinseigenen Halle die Lokalschau. Er wünschte sich wieder mehr Züchter und Aussteller und beklagte das fehlende Interesse von Jugendlichen. Abschließend wünschte er allen ein erfolgreiches Jahr.Lokalschauen seien ein Geben und Nehmen unter den Züchtern der Vereine, meinte Putzer. Er hoffe aber, dass es weitergehen werde. Beide Redner mussten sich anstrengen, um sich vor allem gegen die Wichtigtuerei der zahlenmäßig stark vertretenen Zwergenten in verschiedenen Farben durchsetzen zu können. "Wenn ich am Morgen das Licht anmache, ist der Lärm so heftig, dass man sich kaum unterhalten kann", sagte Putzer. Im Vergleich dazu sind die silberfarbigen Streicher- und die drei Laufenten nach Aussage von Sauer brav.Mit dem Zuspruch der Lokalschau konnte der Veranstalter zufrieden sein. Viele Besucher nahmen sich reichlich Zeit dafür. Sie stellten schon nach kurzer Zeit fest, dass das Deutsche Reichshuhn am lautesten krähte und hier der Chef sein wollte. Eine Augenweide sind immer die weißen Stellerkröpfer, die sich ihrer Schönheit bewusst sind. "Wie kommt denn die weiße Schnippe auf den Kopf eines roten Stellerkröpfers?", mag sich mancher gefragt haben. Gelbe Beneschauer, mährische schwarze Strasser und Texaner, schwarze Smaragdenten, Böhmentauben, süddeutsche Schildtauben und graziöse schwarze Wiener Tümmler (Kopf wie ein Würfel) und ein Ententeich zogen die Aufmerksamkeit auf sich.