Freizeit Tännesberg

22.01.2018

22.01.2018

Erdgeschichte in Watte gepackt: Tief verschneit präsentiert sich der Geologische Lehrpfad bei Tännesberg. Den tonnenschweren Gneis-, Basalt- oder Granit-Blöcken haben die Schneefälle vom Wochenende eine weiße Haube verpasst. Sanfte Riesen am Wegesrand des 3,5 Kilometer langen Rundwegs, der auch nach mehrmaliger Begehung nie langweilig wird. So gewähren auch die Granitstelen dem neugierigen Spaziergänger immer wieder einen anderen Blick durch die Röhre in Richtung Großbühl und Mitterberg. Bild: Hladik