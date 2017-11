Politik Tännesberg

30.11.2017

Der Markt ist nach seinem zweiten Treffen zur Dorferneuerung einen Schritt weiter gekommen. Schwerpunkte sind Standorte und Konzepte für ein seniorengerechtes Wohnen sowie die Gestaltung des Marktplatzes und des Friedhofvorplatzes.

Friedhofvorplatz: Container versetzen Über Gestaltungsvorschläge für den Friedhofvorplatz informierte für seinen Arbeitskreis Robert Eichhorn. Dabei nannte der Marktrat die Stichpunkte Pflasterung und Parkplatzmarkierungen, Ausfahrt vorwärts, Wasserableitung und die Böschung zum Anwesen Höger. Zudem schlug er vor, ein Gespräch mit dem Eigentümer der Garage zu führen, um dort nach dem Abriss den Container, der bislang vor dem Haupteingang steht, aufzustellen. Zudem sollte die Befestigung des Hauptgehwegs im Friedhof in Angriff genommen werden. (es)

Bürgermeister Max Völkl freute sich, dass wieder viele Bürger ins Sporthotel "Zur Post" gekommen waren. Marktrat Wolfgang Nicklas mahnte an, den Kauf von Grundstücken und Objekten aus strategischen Gründen in einer nichtöffentlichen Sitzung zu behandeln. Beate Niederl hätte sich zuvor eine Bedarfsermittlung gewünscht. "Die grundsätzlichen Fragen nach einem Seniorenheim und nach einem Standort sollen heute diskutiert werden", wandte der Gemeindechef ein.Für Anne Wendl vom Büro Landimpuls ging es vor allem um die Art einer Einrichtung und eines möglichen Trägers. Laut Teresa Meyer vom Amt für ländliche Entwicklung müsste beim Kauf ohnehin immer zuerst ein Verkehrsgutachten erstellt werden. "Ihr müsst euch selber informieren und organisieren", sagte sie an die Adresse der einzelnen Arbeitskreise (AK). Patentlösungen würde ihr Amt nicht liefern.Das Thema "Senioren" sah Architekt Christian Schönberger als sehr vielschichtig an. "Wir sollten uns fragen, was für Tännesberg das Beste ist." Er fügte hinzu, dass der Bürgermeister nicht der "Allheilbringer" sei.Der AK "Seniorengerechtes Wohnen" als größte Gruppe mit Sprecher Schönberger definierte die Begriffe und eruierte, was Tännesberg brauche. Ein Senioren-Pflegeheim sei nicht erste Wahl, eher Tagespflege und betreutes Wohnen, barrierefrei und mit einem ambulanten Pflegedienst. Außerdem sollte es dort einen Raum für einen Frisör oder eine Fußpflege geben.Weil viele ältere Leute sich selbst noch versorgen können, sollten ortsansässige Geschäfte erhalten bleiben. Denkbar sei hier, dass Angebote an funktionierende Betriebe angegliedert werden. Für eine Tagespflege oder barrierefreie Wohnungen, oftmals Mangelware, könnte man sich vorstellen, dafür Leerstände zu nutzen. Zwei potenzielle Gebäude seien bereits angeboten worden. Ansprechpartner für Körperschaften oder Privatleute sollte federführend die Gemeinde sein.Betreutes Wohnen, Tagespflege und Pflegedienst sollten in einem zentrumsnahen Gebäude integriert, Investor und Betreiber in einer Person sein. Ein weiterer Vorschlag war die seniorengerechte Umgestaltung des Brauweihers. Auf Anregung des Seniorenbeauftragten Erich Spickenreither können sich 2018 die älteren Tännesberger bei einer Fahrt mit Schönberger Einrichtungen im Landkreis anschauen.Kosmetik verträgt auch der Marktplatz. Zwei Gruppen dieses Arbeitskreises setzten sich damit auseinander. Über die Ergebnisse der ersten berichtete Matthias Bartmann. Wichtig seien der Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Treffpunkte und die Grüngestaltung. Die Mitglieder plädieren zudem für den Erhalt des Rundbogens beim "Dreschnmadlhaus". Eine rückwärtige Erschließung würde dort viele Nutzungsmöglichkeiten eröffnen. Besitzer Robert Kleber zeigte sich in dieser Frage aufgeschlossen. Die Hanglage des Marktplatzes eigne sich allerdings nicht für Feste.Herbert Kuchlbauer trug die Ergebnisse der zweiten Gruppe vor, die sich vorwiegend mit der Gestaltung unter Wahrung ihres Charakters befasste. Im oberen Bereich des Marktplatzes sollten die Bäume zurückgeschnitten werden. Die Ideen nahmen die Planer als Hausaufgabe bis zum Treffen am 17. Januar um 19 Uhr im Sporthotel "Zur Post" mit.