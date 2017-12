Politik Tännesberg

Er hatte alles so vorbereitet, dass er die meisten seiner 30 Ämter zielgenau im April, Mai und Juni 2014 aufgeben konnte. Lediglich zwei Posten sind ihm geblieben: Er ist noch Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes Weiden-Neustadt und Vorstandschef des Landkreis-Siedlungswerks."Mein Mann hat die Prioritäten neu gesetzt", verrät Ehefrau Elisabeth , die vor zwei Jahren aus dem Schuldienst ausgeschieden und jetzt daheim ist. Fast jeden Tag, auch im Winter, setzt er sich aufs Fahrrad und startet 30 bis 40 Kilometer lange Touren in Richtung Fuchsberg, Moosbach oder auch Vohenstrauß. "Hauptsache, es gibt Berge." Viel Freude bereitet das Holzmachen im Wald, entdeckt hat der einstige Vollblutpolitiker auch die Liebe zum Handwerken. Sämtliche Fenster des Wohnhauses und Nebengebäudes - über 40 - hat er heuer abgeschliffen und neu gestrichen, die Garage rausgeweißelt.Im Mittelpunkt der Familie Wittmann stehen aber inzwischen die beiden Enkelkinder Leopold (3) und Matthäus (2). Für sie ist der Opa immer da. Schneemann bauen, Vogelhäuschen basteln, Traktor fahren oder vorlesen: Die beiden Buben von Tochter Stephanie weichen dem Großvater nicht von der Seite. Sohn Johannes lebt in München. Zeit nehmen sich die Wittmanns nach wie vor für ihr Hobby Reisen - im November waren sie in Äthiopien - und für ihre Freunde.Von 1996 bis 2014 hat der Tännesberger das "Schiff Landkreis Neustadt" mit sicherer Hand am Steuerrad auf Kurs gehalten, wie sein Nachfolger Andreas Meier bei der Verleihung des Titels "Altlandrat" am 19. Januar 2015 bescheinigte. Viele Leuchtturmprojekte tragen Wittmanns Handschrift: Qualitäts-Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, Geo-Zentrum an der KTB mit Erhaltung des 83 Meter hohen Bohrturms als ein Wahrzeichen der Region, Geopark Bayern-Böhmen, Regionalmanagement und -marketing, Verein "Forum Neustadt Plus", Kampagne "Original regional aus dem Oberpfälzer Wald", Neuordnung der Kliniklandschaft. Ein Meilenstein im Tourismus war der Ausbau des Radwegenetzes mit dem Glanzstück Bocklweg zur Verbindung Prag-Paris.Einer der größten Erfolge des sparsamen Oberpfälzers war der Schuldenabbau. Trotz Rekordinvestitionen, zum Beispiel in den Ausbau Kreisstraßen und in die Sanierung der Schulen, baute er in seiner Amtszeit die Verbindlichkeiten des Landkreises drastisch ab: von 17,2 auf 12,5 Millionen Euro, von 172,60 Euro pro Kopf auf 131,07 Euro. Davon profitieren nicht nur seine Nachfolger im Amt, sondern auch die 38 Kommunen. Das Sonderprogramm des Freistaats für besonders verschuldete Gemeinden hat Wittmann mit angestoßen. Wenn der Ruheständler etwas vermisst, dann sind es die Begegnungen mit den Menschen, die ihm als Landkreischef stets viel Freude bereitet haben. Es war ihm immer ein Anliegen, dass sich die Leute mit ihren Sorgen und Wünschen gut vertreten und aufgenommen gefühlt haben. Dazu gehört auch, dass der bestens vernetzte Wittmann das Landratsamt in eine moderne Dienstleistungsbehörde umgestaltet hat. Der Mensch und nicht die Gesetze standen bei ihm im Mittelpunkt.