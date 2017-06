Politik Tännesberg

01.06.2017

24

0 01.06.201724

Der "Sonnenpark III" ist in Tännesberg vom Tisch. Dabei sind die Markträte nicht gegen regenerative Energien, sondern mehr gegen das Vorgehen der Betreiber

Runterbremsen beim Spielplatz Marktrat Hans-Peter Klünner hatte in einem Antrag die Versetzung des Ortsschilds zur Geschwindigkeitsreduzierung bezüglich des neuen Kinderspielplatzes am Ortseingang Schloßberg/Lehrpfad beantragt. 100 Meter Richtung Kreisstraße und Tempo 30 danach forderte Klünner. Andere Optionen "mit irgendwelchen Hinweisen" waren für Stephanie Kuchlbauer keine Lösung. Stefanie Heuberger brachte als wirksame Lösung sogenannte Bremshügel ins Spiel. VG-Geschäftsleiter Marc Rupprecht resümierte, dass man etwas machen müsse. Dabei sei es aber geboten, die Polizeiinspektion Vohenstrauß einzuschalten. (fz)

Angemerkt: Verschlossene Türen

(fz) Die Bauleitplanung zur Änderung des Flächennutzungsplans bezüglich Ausweisung eines Sondergebiets mit nachfolgendem Bebauungsplan für einen "Sonnenpark III" stand am Dienstag auf der Tagesordnung. Wie Bürgermeister Max Völkl ausführte, würde sich dieser auf einer Fläche von 16 Hektar an den bestehenden Sonnenpark an der Kreisstraße Richtung Kleinschwand anschließen."Wollen wir das?", fragte Völkl. Offenbar hatte er Bedenken, da vonseiten der Betreiber noch keine verlässlichen Zahlen vorgelegt worden waren. Zudem sei die Kommune unter Druck gesetzt worden, da sie bis zum 1. Juni eine Entscheidung treffen sollte. Der Rathauschef führte dabei auch den weiteren Eingriff in das Landschaftsbild an."So etwas nochmals in die Landschaft zu setzen, ist für mich kein Vorteil für Tännesberg", sagte Matthias Bartmann. Josef Hammmerl fügte an, dass man doch erst einmal den Sonnenpark II realisieren sollte, bevor man weitere Schritte gehe. Wolfgang Niklas fehlte hierzu jegliche sachliche Expertise von den Betreibern. Andreas Wurm wäre "global dafür gewesen, aber nicht mit einer Entscheidung zum 1. Juni". Einstimmig lehnte das Gremium daher die Flächennutzungsplanänderung und die Aufstellung eines Bebauungsplans ab.Die Homepage des Markts ist Niklas dahingehend ein Dorn im Auge, weil sich der Veranstaltungskalender, in dem alle Daten der Gemeinde erfasst sind, nicht mit Smartphones oder Computern synchronisiert. "Das Layout ist gut, aber die Aktivität nicht." Das heißt nach Niklas, dass sich der Veranstaltungskalender auf alle Medien, die mit ihm kommunizieren, einklinken soll."Unsere Homepage ist gut, und jeder bekommt hier sämtliche Informationen", verdeutlichte Bürgermeister Völkl. Wenn man "darüber hinaus gehen will", müsse man die Kosten ermitteln. Darum wurde der Antrag zurückgestellt.Für die energetische Sanierung der Grundschule vergab der Marktrat noch das Gewerk "Sonnenschutz" für 38 526 Euro an die Firma Faltenbacher aus Erbendorf. (Angemerkt)Die Informationspolitik scheint sich bei der Verwaltungsgemeinschaft Tännesberg geändert zu haben. Zwei Beispiele: Am Montag vergibt der Markt Leuchtenberg neun Gewerke für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle mit der Integrierung des Gemeindezentrums für über 400 000 Euro. Die Absprache war vorher in geschlossener Sitzung erfolgt.In der öffentlichen Sitzung wird nur mehr der wirtschaftlichste Bieter bekannt gegeben, der den Zuschlag erhält. Kein Wort, ob dessen Gebot über oder unter der Kostenschätzung des Ingenieurbüros liegt. Auch wird nicht mehr bekannt gegeben, wie hoch das höchste Gebot war (ohne Nennung des Bieters). Dem Bürger wird somit die Information vorenthalten, wie die Kommune mit der Kalkulation der Baumaßnahme liegt.In Tännesberg war das am Dienstag auch der Fall, als der Marktrat für 38 526 Euro die Vergabe des Sonnenschutzes für die energetische Sanierung der Grundschule beschloss. Dort setzte man dem Ganzen aber noch eine Krone auf. Um 19 Uhr war eine nicht-öffentliche Sitzung für die Entscheidungsfindung bezüglich eines dritten Sonnenparks. Die Diskussion verlief somit hinter verschlossenen Türen.Die öffentliche Sitzung war für 20 Uhr angesetzt. Doch die Zuhörer waren bis kurz vor 21 Uhr ausgesperrt. Eine Frau, die eine Stunde auf der Treppe saß und wartete, weil sie sich für die Entscheidung Sonnenpark interessierte, fütterten die Räte in der Sitzung nur noch mit kurzen Statements. Das ist keine Bürgernähe.