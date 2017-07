Vermischtes Tännesberg

Der Festzug zum St.-Jodok-Ritt am Sonntagnachmittag war traditioneller Höhepunkt der zweitägigen Festlichkeiten. Rund 70 Pferde mit ihren Reitern oder auch als Gespanne, begeisterten die Besucher. Mit dabei auch Fußgruppen der örtlichen Vereine. Die Fahnenschwenker führten den Zug an, der Kolping-Fanfarenzug Tännesberg und der Musikverein Gleiritsch sorgten für die musikalische Begleitung. Mit dem St.-Jodok-Ritt erinnert der Markt Tännesberg nicht nur an das Gelübde von 1796, als der heilige Jodok nach dem Anrufen einer Viehseuche Einhalt gebot, vielmehr wird die Verbindung zwischen den Menschen und den Pferden herausgehoben. Bild: bey