14.07.2017

Jugendtrainer feiert 80. Geburtstag

Tännesberg . (es) Es ist schon einige Jahre her, dass Erwin Hilbert als Trainer Schülern und Jugendlichen das Fußballspielen beibrachte. Mit seinem Auto hatte er damals die auswärtigen Nachwuchskicker abgeholt. Selbst der Weg nach Etzgersrieth war ihm nicht zu weit. Seine großen Verdienste würdigte der TSV vor zehn Jahren mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Am Donnerstag feierte Hilbert im Sporthotel "Zur Post" 80. Geburtstag.Mit zwei Geschwistern ist der Jubilar in Reiterdorf im Sudetenland aufgewachsen. 1975 kam er an das Forstamt in Tännesberg. Nach 42 Jahren bei den Staatsforsten ging der Büroleiter als Forstamtmann 2002 in den Ruhestand. Nach erfolgreicher Hüftoperation ist er wieder gut zu Fuß, verbringt die Wochenenden bei seiner Lebensgefährtin Theresia in Weiden, die übrige Zeit in seinem Haus an der St.-Jodok-Straße. Hilbert ist immer freundlich und hilfsbereit und hatte sich mit großer Hingabe beim TSV Tännesberg viele Jahre eingebracht.Er sorgte auch als Schiedsrichter für einen reibungslosen Ablauf von Fußballspielen. Dazu kam die Aufgabe als Schiedsrichter-Beobachter und später auch noch als Schiedsrichter-Juniorencoach dazu. Die Partien seines Lieblingsclubs FC Bayern München verfolgt er mit großem Interesse im Fernsehen. Als ein Freund der Muße besucht Hilbert gern Theater- und Musicalvorstellungen. Eines seiner großen Hobbys war früher das Reisen. Der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter, die beruflich bedingt nicht in Tännesberg wohnen, ist auch Mitglied in der Siedlergemeinschaft Tännesberg. Bürgermeister Max Völkl und Pfarrer Wilhelm Bauer wünschten dem Jubilar alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.