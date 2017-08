Vermischtes Tännesberg

Polizeistreifen haben am Montagabend fünf herumirrende Migranten auf der Bundesstraße B 22 bei Tännesberg und Pilchau aufgegriffen. Vier weitere Männer fanden die Polizisten vor der Dienststelle der Waidhauser Polizei.

Für 10.000 Euro aus Türkei geschleust

Neue Schleusungsrouten über deutsch-tschechische Grenze

Laut Polizeibericht sammelten am Montagabend Streifen der Polizeiinspektionen Oberviechtach und Vohenstrauß nach einem Bürgerhinweis fünf umherirrende Migranten im Alter von 16 bis 27 Jahren auf der B 22 in den Bereichen Tännesberg und Pilchau (Gemeinde Tännesberg) ein.Sie übergaben die Iraker zur Versorgung und polizeilichen Sachbearbeitung an die Bundespolizeiinspektion Waidhaus. Dort schilderten die fünf Männer den Ermittlern der Bundespolizei ihre Odyssee. Versteckt auf einem Kleintransporter waren sie von einem Schleuser von Rumänien nahezu pausenlos bis zur B 22 gekarrt und dort aus dem Fahrzeug gescheucht worden. Pro Person hätten sie dafür 3500 Dollar bezahlen müssen.Weitere vier Migranten griffen die Bundespolizisten am Dienstagmorgen direkt vor ihrer Waidhauser Dienststelle auf. Sie waren angeblich von der Türkei aus in einem Sattelschlepper bis Deutschland für 10.000 Euro pro Person geschleust worden. Der LKW-Fahrer und mutmaßliche Schleuser hätte sie schließlich in einem Waldstück abgesetzt, das eine halbe Stunde Fußmarsch von Waidhaus entfernt sei. Bei den Männern handelt es sich um einen 25-jährigen Iraker, zwei Syrer im Alter von 16 und 20 Jahren und einen 27-jährigen Türken. Ein Ermittler der Bundespolizei hatte außerhalb des Dienstes das Quartett beobachtet, das direkt an seiner Wohnung vorbeimarschiert war.Beide Schleusungen stehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht in Zusammenhang.Die beiden 16-Jährigen, die ohne Verwandte unterwegs war, übergaben die Beamten in die Obhut des Jugendamtes, die anderen Migranten wurden an eine Aufnahmeeinrichtung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge weitergeleitet.Bereits vergangene Woche waren nach Bürgerhinweisen am Donnerstag und Freitag insgesamt 16 Geschleuste aus dem Irak, dem Iran und Syrien in den Bereichen Burgtreswitz (Gemeinde Moosbach), Braunetsrieth (Stadt Vohenstrauß) und Lohma (Stadt Pleystein) entdeckt worden.Die Ermittler der Bundespolizei halten es für verfrüht, von einem neuen Schleusungstrend über die tschechisch-bayerische Grenze zu sprechen. In unregelmäßigen Abständen waren in den vergangenen Jahren Schleuserorganisationen von ihren "eingefahrenen" Routen abgewichen und hatten Migranten im Grenzgebiet entlang der Autobahn A 6 meist aus Lastwagen abgesetzt.