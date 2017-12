Vermischtes Tännesberg

14.12.2017

14.12.2017

Regisseur Andreas Kick nimmt es beim Einstudieren des Theaterstücks der AG Schulspiel sehr genau. "Auf dem Weg nach Bethlehem" aus der Feder von Förderlehrer Wolfgang Bäumler ist in Mundart und begeistert die Besucher.

Eine Stunde vor den Vorführungen zur Adventsfeier hatten alle Gäste noch die Möglichkeit, sich am großen Büfett des Elternbeirates zu bedienen. Mit dem Lied "Kerzenschein im Dunkel" eröffnete die Kombiklasse 1/2 mit ihrer Lehrerin Karin Uhl. Für Schulleiterin Ulrike Uhlemann ist der Advent "zwar eine staade Zeit, aber komprimiert". Manuela Hinkel, Leiterin des Kindergartens, begleitete ihre Mädchen und Buben sowie die Erstklässler mit dem Akkordeon beim Lied "Was duat denn der Ochs im Kripperl drin? Ruhig wurde es, als sich Katharina Götz ans Klavier setzte und die bekannten Lieder "Ihr Kinderlein kommet" und "Jingle Bells" spielte.Das Einstudieren von "Auf dem Weg nach Bethlehem" könnte sich durchaus so abgespielt haben. Regisseur Kick musste immer wieder eingreifen, richtete wiederholt Verbesserungsvorschläge an die Akteure, energisch, bestimmt und im Dialekt: "Nix, farblos, abgedroschen!" Die Forderung nach einer modernen Herbergssuche mit "Laptop und Lederhose" kam auf, wurde aber vom Regisseur streng zurückgewiesen. Einige zweifelten daran, ob man das Stück bis Weihnachten noch hinbekomme. Versöhnliche Töne zum Schluss: "Seids a bisserl nett zueinander."Greta Schiffner glänzte danach mit ihrem Klavierbeitrag "Boogie Nr. 1". Schüler der zweiten Klasse im Hirtengwand hatten mit ihrer Lehrerin Karin Uhl einen Tanz einstudiert. Mit dem Stück "Nächtliche Reise" brillierte Hannah Liebl auf dem Klavier. Schmissig und gestenreich nahmen die Gabaliers von Tännesberg das Publikum bei ihrem Auftritt mit. Ein Gegensatz dazu war die "Hirtenpolka" von Sarah Liebl auf der Blockflöte, begleitet von ihrer Musiklehrerin Silvia Felgenhauer (Blockflöte) und ihrem Vater Hubert (Gitarre)."Liebe Kinder schaut mich an, seh ich aus wie der Weihnachtsmann?", fragte beim Sketch "Der Weihnachtsmann ohne Mütze" (Andreas Kick) seine Mitspieler. Lehrer Thomas Troidl hatte dies mit der Kombiklasse 3/4 einstudiert. Immer wieder die gleiche Antwort: "Es muss eine andere Mütze sein." Erst bei der letzten hieß es: "Ja, das muss der Weihnachtsmann sein." Dieselben Schüler sangen zum Schluss gemeinsam das Lied "I hear them."